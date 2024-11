Κορυφαίος αθλητής στίβου 2024: Τεντόγλου και Ντουπλάντις οι δύο φιναλίστ

Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους Μίλτος Τεντόγλου και ο Σουηδός σταρ του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια συναρπαστική αναμέτρηση για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή στίβου στον κόσμο για το 2024. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου ότι οι δύο αθλητές είναι οι φιναλίστ για το πολυπόθητο βραβείο. Η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη του νικητή θα διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων World Athletics Awards 2024 θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου στο Μονακό. Εκεί θα ανακοινωθούν οι αθλητές της χρονιάς σε κάθε κατηγορία, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου αθλητή του 2024. Η ψηφοφορία ξεκίνησε σήμερα, 4 Νοεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10 του μήνα.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει δύο αθλητές, έναν άνδρα και μία γυναίκα, πατώντας εδώ.

Η κορυφαία εντός σταδίου στα δρομικά

Τζούλιεν Άλφρεντ (Αγία Λουκία) – Χρυσή Ολυμπιονίκης 100 μ.

Σίντνι Μακλάφλιν Λεβρόνι (ΗΠΑ) – Χρυσή Ολυμπιονίκης 400 μ. εμπόδια

Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) – Χρυσός Ολυμπιονίκης 5.000 μ.

Λετσίλε Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) – Χρυσός Ολυμπιονίκης 200 μ.

Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) – Χρυσή Ολυμπιονίκης ύψους

Νάφι Τιάμ (Βέλγιο) – Χρυσή Ολυμπιονίκης επτάθλου

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – Χρυσός Ολυμπιονίκης επί κοντώ

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – Χρυσός Ολυμπιονίκης μήκους

Ρουθ Τσέπνγκετις (Κένυα) – Παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου

Σιφάν Χασάν (Ολλανδία) – Χρυσή Ολυμπιονίκης μαραθωνίου

Μπράιαν Πιντάντο (Εκουαδόρ) – Χρυσός Ολυμπιονίκης 20 χλμ. βάδην

Ταμιράτ Τόλα (Αιθιοπία) – Χρυσός Ολυμπιονίκης μαραθωνίου

