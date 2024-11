Άνια Τέιλορ Τζόι ληστεία: Τρόμος για την ηθοποιό

Θύμα ληστείας σε έπαυλη του Λονδίνου όπου διέμενε έπεσε η ηθοποιός Άνια Τέιλορ Τζόι. Το συμβάν σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 αλλά έγινε γνωστό τη Δευτέρα (4/11) από την εφημερίδα The Standard, μετά την άρση περιορισμών στην κάλυψη της υπόθεσης. Η 28χρονη ηθοποιός έμενε στην πολυτελή έπαυλη με τον σύζυγό της, Μάλκολμ ΜακΡέι και τον συνεργάτη του, Κέιν Ριτσότ, όταν μασκοφόροι ληστές έσπασαν τα τζάμια για να εισβάλουν στην οικία. Οι δύο ληστές φέρονται να επιχείρησαν να εισβάλουν στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, ενώ εκείνοι βρίσκονταν μέσα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το πολυτελές σπίτι ανήκει σε πολύ γνωστό πρόσωπο, αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορεί να αποκαλύπτεται το όνομά του.

Βασικός ύποπτος για τη ληστεία είναι ο 42χρονος Κερκ Χόλντρικ, με καταγωγή από το Έσεξ, γνωστός για τη σχέση του με τη σταρ του TOWIE, Χάνα Βόγιαν το 2022. Ο Χόλντρικ κρατείται στη φυλακή Gartree του Λέστερσιρ και δηλώνει αθώος για τη ληστεία που φέρεται να διέπραξε στις 12 Φεβρουαρίου 2023. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

