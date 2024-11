Νεϊμάρ σπίτι: Το απίστευτο υπερπολυτελές ρετιρέ στο Ντουμπάι

Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους πιο καλοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του κόσμου και όπως είναι αναμενόμενο κάνει μια πολυτελή ζωή. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αγόρασε πρόσφατα ένα διαμέρισμα 43 εκατομμυρίων λιρών στο Ντουμπάι, το οποίο περιλαμβάνει έναν ιδιωτικό ανελκυστήρα για το αυτοκίνητό του, που τον μεταφέρει μέχρι την πόρτα του. Το μέλλον του Νεϊμάρ στην Αλ-Χιλάλ είναι αβέβαιο, καθώς ο τραυματισμός του τον έχει περιορίσει σε 7 συμμετοχές σε 15 μήνες με συμβόλαιο αξίας 2,5 εκατομμυρίων λιρών την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον 32χρονο, να αγοράσει μια υπερσύγχρονη βίλα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία εντυπωσιάζει.

Neymar Jr, the Brazilian soccer icon, has acquired a high-end penthouse in Dubai for $54.5 million, situated within the Bugatti Residences by Binghatti in Business Bay.

This project marks the inaugural residential venture under the Bugatti brand worldwide, providing unique… pic.twitter.com/p6WJrlCfbF

