Maestro Season 3 πρεμιέρα: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε το νέο μέλος του καστ

Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς «Maestro» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο ηθοποιός και δημιουργός του «Maestro» το πρωί της Κυριακής κοινοποίησε μερικά στιγμιότυπα στα οποία μας έδειξε το νέο μέλος που έχει προστεθεί στο καστ και δεν είναι άλλο από το μωρό που απέκτησε ο «Ορέστης» με την «Αλεξάνδρα» που υποδύεται η Στεφανία Γουλιώτη. «New casting member for season3» Αυτό το πλάσμα θα κλέψει την παράσταση στην πρεμιέρα!!!» σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Η ελληνική παραγωγή που έγραψε τηλεοπτική ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη που ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του κόσμου μέσα από την πλατφόρμα του Netflix, επιστρέφει με την τρίτη και τελευταία σεζόν. Το τηλεοπτικό κοινό περιμένει με μεγάλη αγωνία την τρίτη σεζόν έπειτα από το σοκαριστικό φινάλε της δεύτερης. Η δραματική σειρά με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ετοιμάζεται να αφηγηθεί το φινάλε της ιστορίας της μέσα από 4 νέα επεισόδια. Το «Maestro» κάνει πρεμιέρα με το πρώτο επεισόδιο αποκλειστικά στο MEGA, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου.

Τα υπόλοιπα τρία επεισόδια της τρίτης σεζόν θα προβληθούν back-to-back στο MEGA την Τρίτη 3, την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου. Η νέα σεζόν του «Maestro» θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της πλατφόρμας το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.

Επίσης ο ηθοποιός, σε άλλη ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφίες με την συμπρωταγωνίστριά του Κλέλια Ανδριολάτου, με τους δυο τους να βρίσκονται σε παραλία των Παξών όπου γυρίζεται η σειρά. «A day at the beach Here we come!!!.. Πλησιάζει η πρεμιέρα. Μου έλειψαν αυτά τα νερά», έγραψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στη λεζάντα της ανάρτησης. Με το γνώριμο ατμοσφαιρικό του ύφος, την εξαιρετική μουσική επένδυση και τις αριστουργηματικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών του, το «Maestro», έρχεται να ολοκληρώσει την αφήγηση σε μια ιστορία που οδηγεί τους τηλεθεατές από το αβέβαιο σκοτάδι, στο λυτρωτικό φως.