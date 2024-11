Χριστούγεννα 2024: Σε γιορτινό κλίμα το κάστρο του Ουίνδσορ

Έτοιμη να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα είναι η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, καθώς πριν λίγες ημέρες στολίστηκε το κάστρο του Ουίνδσορ. Το κάστρο του Ουίνδσορ μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων, ολοκληρώνοντας για αυτή τη χρονιά τους στολισμούς του, με το αληθινό δέντρο ύψους 6 μέτρων στην κεντρική του σάλα.

Το εντυπωσιακό δέντρο κοσμούν τρεις χιλιάδες λαμπιόνια αλλά και εκατοντάδες πολύχρωμα στολίδια. Παράλληλα, οι σκάλες του κάστρου είναι διακοσμημένες με πράσινες γιρλάντες και το κοινό σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα μπορεί να επισκέπτεται ορισμένες αίθουσες του κάστρου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.

The decorations are up!

This festive period Windsor Castle is decorated, once again, with magnificent Christmas displays.

📅 Visit before 6 January 2025.

🎫 Included in standard admission to the Castle.

🔗 More details on https://t.co/nF7I5ysBA2 pic.twitter.com/OnSUryVsoK

— Royal Collection Trust (@RCT) November 21, 2024