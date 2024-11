Λαμίν Γιαμάλ: Κέρδισε το βραβείο Golden Boy 2024

Ο Ισπανός διεθνής εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, κέρδισε το βραβείο Golden Boy για το 2024. Έτσι, «έκλεισε» μια χρονιά κατά την οποία βοήθησε την Ισπανία να κερδίσει το Euro 2024 και σε ηλικία 17 ετών και τεσσάρων μηνών είναι ο νεότερος νικητής του βραβείου, ανέφερε (27/11) η ιταλική αθλητική εφημερίδα Tuttosport. Το βραβείο απονέμεται σε παίκτες κάτω των 21 ετών που αγωνίζονται στην Ευρώπη και ο Γιαμάλ επιλέχθηκε πριν από τον Άρντα Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι, της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης του Euro 2024 στη Γερμανία, όπου έγινε ο νεότερος παίκτης που εμφανίστηκε στους τελικούς, και το γκολ του στον ημιτελικό επί της Γαλλίας τον έκανε τον νεότερο σκόρερ της διοργάνωσης. Έγινε ο νεότερος παίκτης που κέρδισε το Euro όταν η Ισπανία κέρδισε την Αγγλία με 2-1 στον τελικό και στην τελετή της «Χρυσής Μπάλας» τον περασμένο μήνα κέρδισε το τρόπαιο «Kopa» για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου κάτω των 21 ετών, ενώ ήταν όγδοος στο γενικό βραβείο.

Ο Γιαμάλ συνέχισε την εξαιρετική του φόρμα αυτή τη σεζόν, σκοράροντας πέντε γκολ σε 12 αγώνες πρωταθλήματος για την Μπαρτσελόνα στη LaLiga, όπου πέρασε από την ακαδημία της La Masia, όπως ο Λιονέλ Μέσι. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία/ Ρεάλ Μαδρίτης) κέρδισε το έπαθλο την περασμένη σεζόν και οι προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν τον Γάλλο επιθετικό Κιλιάν Μπαπέ και τον Γουέιν Ρούνεϊ. Ο Γιαμάλ είναι ο τέταρτος παίκτης της Μπαρτσελόνα που το κατακτά, μετά τους Γκάβι, Πέδρι και Μέσι. Η 18χρονη μεσοεπιθετική της Μπαρτσελόνα, Βίκι Λόπεθ, κέρδισε το βραβείο Golden Girl.

Golden Boy Absolute Best is LAMINE YAMAL!@FCBarcelona star is the best U21 player in all Europe! #Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/34MSsPFDWY

— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 27, 2024