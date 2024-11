Αποκεφαλισμός καθηγητή Γαλλία: Η έφηβη που είπε ψέματα τώρα… ζητάει συγγνώμη

“Συγγνώμη”, ζητάει 4 χρόνια μετά, η έφηβη, τα ψέματα της οποίας οδήγησαν στη δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί από έναν ισλαμιστή ριζοσπάστη. Η 13χρονη τότε μαθήτρια είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι ο 47χρονος καθηγητής Ιστορίας και Γεωγραφίας είχε ζητήσει από μουσουλμάνους μαθητές να φύγουν από την τάξη, πριν δείξει στους υπόλοιπους καρικατούρες του προφήτη Μωάμεθ. Τα ψέματά της συνέβαλαν στην διαπόμπευση και εν τέλει τη φρικτή δολοφονία του Σαμουέλ Πατί, έξω από το Παρίσι το 2020, από έναν 18χρονο Τσετσενικής καταγωγής, ο οποίος τον αποκεφάλισε.

Οκτώ άτομα δικάζονται από τις αρχές Νοεμβρίου, με την κατηγορία ότι συνέβαλαν στο κλίμα μίσους που οδήγησε στη δολοφονία του Πατί, μεταξύ αυτών είναι ο Brahim Chnina, ο 52χρονος Μαροκινός πατέρας της έφηβης που κατέθεσε την Τρίτη (27/11) ζητώντας… συγγνώμη, από την οικογένεια του καθηγητή, για τα όσα φρικτά επέφεραν τα ψέματά της.

“Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια”, είπε στο δικαστήριο η 17χρονη, η οποία δεν κατονομάζεται: “Σας κατέστρεψα τις ζωές, λυπάμαι”. Ο ίδιος και ο Chnina, ο πατέρας της έφηβης, διέδωσαν τα ψέματα στα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό, σύμφωνα με την εισαγγελία, “να ορίσουν στόχο”, να “προκαλέσουν αίσθημα μίσους” και “έτσι να προετοιμάσουν αρκετά εγκλήματα”. Αμφότεροι ήταν προφυλακισμένοι τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η έφηβη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είπε ψέματα στη μητέρα της για να δικαιολογήσει γιατί είχε αποβληθεί από το σχολείο για δύο ημέρες λόγω της συμπεριφοράς της και των επανειλημμένων απουσιών της.

“MusIim schoolgirl admits lying that her teacher was lslamophobic-which led to him was being decapitated by a jihadist- because she was suspended for two days and worried her parents would be angry”

