Παναγία Παρισίων σήμερα: Ανοίγει ξανά μετά απο 5,5 χρόνια

O πλανήτης θα ρίξει μια πρώτη ματιά στη λαμπερή νέα Παναγία των Παρισίων σήμερα Παρασκευή, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί μια τηλεοπτική περιοδεία για να σηματοδοτήσει την επικείμενη επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού. Πεντέμιση χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, το γοτθικό κόσμημα του Παρισιού έχει διασωθεί και ανακαινιστεί- προσφέροντας στους επισκέπτες μια συναρπαστική οπτική απόλαυση, όπως υπόσχεται.

Ο πρόεδρος -συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ και τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού Λοράν Ούλριχ – ξεκινά ένα πρόγραμμα τελετών που κορυφώνεται με μια επίσημη «είσοδο» στον καθεδρικό ναό στις 7 Δεκεμβρίου και την πρώτη καθολική λειτουργία την επόμενη μέρα. Αφού του δείξουν τα κυριότερα σημεία της ανακαίνισης του κτηρίου των 700 εκατομμυρίων ευρώ -όπως η τεράστια ξύλινη οροφή που αντικατέστησε το μεσαιωνικό πλαίσιο που καταστράφηκε στη φωτιά – θα ευχαριστήσει περίπου 1.300 τεχνίτες και γυναίκες που θα συγκεντρωθούν στον Ναό. Το ανανεωμένο εσωτερικό της Παναγίας των Παρισίων έχει κρατηθεί αυστηρά μυστικό – με λίγες μόνο εικόνες που κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα χρόνια να δείχνουν την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης.

Before (left) and after (right) of the interior of Notre Dame.

Modernists lost this battle, so instead of a glass spire and partially destroyed vaultings everything was reconstructed as it was. Architects, for example, made sure that the former Medieval assymetrics in the… pic.twitter.com/4FACuLXwTB

— Father V (@father_rmv) November 25, 2024