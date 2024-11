Πούτιν για Τραμπ: «Είναι ευφυής, θα βρει τη λύση στον πόλεμο»

Αφότου ο Βλάντιμιρ Πούτιν απείλησε να πλήξει κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο με τον νέο πύραυλο Oreshnik, ο Ρώσος ηγέτης έπλεξε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ «θα βρει τη λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας. Σε συνάντηση της συμμαχίας ασφαλείας πρώην σοβιετικών χωρών, στο Καζακστάν, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αρχικά διευκρίνισε ότι η προειδοποίησή του για τα χτυπήματα στις ουκρανικές υποδομές ήρθε σε απάντηση στη χρήση από την Ουκρανία δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει βαθιά το ρωσικό έδαφος. «Επί του παρόντος, το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο επιλέγουν στόχους για πλήγματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αμυντικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις ή κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Αν και οι νέες απειλές έχουν προκαλέσει ανησυχία, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι, αφότου χρησιμοποίησε το όπλο μία φορά ως επίδειξη, ο Πούτιν θα αποφύγει να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση πριν αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο.

Αντιθέτως, ο Ρώσος ηγέτης ίσως χρησιμοποιήσει τους μήνες που μεσολαβούν μέχρι τότε για να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου, όπως γράφει ο Guardian. Πράγματι, από την Αστάνα, ο Πούτιν κατεύθυνε φιλοφρονήσεις προς τον Τραμπ και εξέφρασε ανησυχία για τη ζωή του, έπειτα από τις δύο απόπειρες δολοφονίας του.

«Κατά τη γνώμη μου, (ο Τραμπ) δεν είναι ασφαλής τώρα», δήλωσε ο Πούτιν. «Δυστυχώς, στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά. Νομίζω ότι (ο Τραμπ) είναι έξυπνος και ελπίζω ότι είναι προσεκτικός και το καταλαβαίνει αυτό». Ο ίδιος εκτίμησε ότι η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς από τα ουκρανικά στρατεύματα πρόκειται είτε για μία απόπειρα να βοηθήσει τον Τραμπ δίνοντάς του ένα μελλοντικό διαπραγματευτικό χαρτί, είτε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τις σχέσεις του νέου αμερικανού προέδρου με τη Ρωσία. Αλλά όπως και να έχει, είπε, ο Τραμπ θα «βρει τη λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία και υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για διάλογο.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 28 Νοεμβρίου, η Ρωσία στόχευσε και πάλι την Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εστιάζοντας στις ενεργειακές υποδομές της χώρας και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων. Η Μόσχα έχει βάλει συχνά στο στόχαστρο το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας και η χώρα αναμένεται να δυσκολευτεί να αντιμετωπίσει τη ζήτηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ιδίως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Περίπου το ήμισυ της ενεργειακής ικανότητας της Ουκρανίας έχει καταστραφεί τα τελευταία τρία χρόνια και τις τελευταίες εβδομάδες, Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η Ρωσία μπορεί να «βάζει στην άκρη»πυραύλους προκειμένου να εξαπολύσει συντονισμένα πλήγματα στις υποδομές ενέργειας και να κάνει τον χειμώνα ολέθριο για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στο Κίεβο, υπάρχουν φόβοι ότι η εξάντληση μετά από τρία χρόνια πολεμικής σύρραξης, σε συνδυασμό με τον ερχομό της κυβέρνησης Τραμπ, θα επιφέρει πίεση για την έναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με τους Ρώσους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα επιφέρει τον τερματισμό του πολέμου με διαπραγματεύσεις και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν με αγωνία να δουν ποια άτομα θα διορίσει για να ηγηθούν τυχόν διπλωματικές προσπάθειες. Την Τετάρτη, ο εκλγεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ όρισε τον απόστρατο στρατηγό του στρατού Κιθ Κέλογκ ως απεσταλμένο του για τη Ρωσία και την Ουκρανία, μία επιλογή που σίγουρα θα μπορούσε να είναι χειρότερη για το Κίεβο. Ο 80χρονος Κέλογκ δεν έχει υιοθετήσει φιλορωσική ρητορική, όπως έχουν αρκετοί στη «τροχιά» του Τραμπ και έχει επικρίνει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Βέβαια, έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία δε θα έχει άλλη επιλογή από το να διαπραγματευτεί, ακόμη και αν δεν είναι σαφές ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσε να λάβει το Κίεβο που θα εξασφάλιζαν ότι η Ρωσία θα τηρούσε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Αυτό που δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να στέλνουμε όπλα σε ένα αδιέξοδο που η Ουκρανία θα δυσκολευτεί τελικά να κερδίσει», είχε γράψει ο Κέλογκ στο παρελθόν.

