Αντετοκούνμπο – ρεκόρ Τζόρνταν: Ιστορική ισοφάριση

O Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε τα ξημερώματα άλλο ένα triple double με τους Μιλγουόκι Μπακς, ισοφαρίζοντας τρία ρεκόρ, τριών διαφορετικών θρύλων. Οι Μπακς επικράτησαν στην Ουάσιγκτον των Γουίζαρντς με 124-114, με τον Greek Freak να έχει 42 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Giannis tonight:

— Ties Wilt in 30-point triple-doubles

— Ties MJ in 35-point triple-double

— Ties Magic in 40-point triple-doubles

All-time great. pic.twitter.com/oPolRxS6rK

— StatMuse (@statmuse) December 1, 2024