Μπόβε κατάρρευση: Σε τεχνητό κώμα ο μέσος των Βιόλα

Σοκ στο «Αρτέμιο Φράνκι» για την υγεία του Εντουάρντο Μποβέ! Στο 16΄ του αγώνα ανάμεσα σε Φιορεντίνα και Ίντερ, ο μέσος των Βιόλα κατέρρευσε χωρίς τις αισθήσεις του στο χορτάρι! Αμέσως το παιχνίδι διακόπηκε, με τα ιατρικά επιτελεία να σπεύδουν να τον βοηθήσουν και τους παίκτες να σχηματίζουν ένα ανθρώπινο τείχος γύρω του για να τον προστατέψουν από τις κάμερες. Οι αντιδράσεις των παικτών ήταν σοκαριστικές με ορισμένους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, δείγμα για την κρισιμότητά της κατάστασης. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών ο Μποβέ μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και κατόπιν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο αφού το ασθενοφόρο μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Λόγω της σοκαριστικής εξέλιξης ο ρέφερι αποφάσισε την προσωρινή διακοπή του αγώνα λόγω έκτακτου ιατρικού περιστατικού, με τις δυο ομάδες να επιστρέφουν στα αποδυτήρια και με το μυαλό όλων να βρίσκεται στον άτυχο ποδοσφαιριστή των Βιόλα. Αργότερα ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί άλλη ημέρα. Τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ανέκτησε τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Careggi της Φλωρεντίας και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ο 22χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του και επικοινώνησε με το περιβάλλον και τους κοντινούς του ανθρώπους. Φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση, η οποία τον οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς και κατάρρευση στο χορτάρι.

Λίγο μετά τις 21:30 η Φιορεντίνα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις «διακόπτωντας» προσωρινά το κύμα αισιοδοξίας που είχε προκληθεί μετά την ενημέρωση ότι ο 22χρονος είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι βιόλα «… ο Μποβέ μετά από απώλεια των αισθήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα Φιορεντίνα – Ίντερ, βρίσκεται επί του παρόντος υπό φαρμακολογική καταστολή και νοσηλεύεται στην εντατική».

Fiorentina midfielder Edoardo Bove was taken off the pitch in an ambulance after collapsing shortly after the start of their Serie A match against Inter Milan on Sunday. pic.twitter.com/XjYoHMY7Iy

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 1, 2024