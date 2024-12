Μετρό Ριάντ: Κάτω από 1 ευρώ το εισιτήριο, χωρίς οδηγό τα τρένα

Εγκαίνια έγιναν για το φουτουριστικό μετρό του Ριάντ με την αρχιτεκτονική να παραπέμπει σε έργο επιστημονικής φαντασίας, ενώ το εισιτήριο θα κοστίζει σχεδόν 1 ευρώ. Μάλιστα, τα τρένα είναι χωρίς οδηγό, με αποτέλεσμα είναι το μεγαλύτερο αυτόνομο έργο δημόσιας συγκοινωνίας στον κόσμο. Δημοσίευμα του Al Arabiya έγραψε ότι πρόκειται για τη ραχοκοκαλιά του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, με τις εργασίες να ξεκινούν το 2014 και να ολοκληρώνονται πριν λίγο καιρό. Σχεδιασμένο για να μεταφέρει 3,6 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά, το μετρό αναμένεται να μειώσει την κίνηση του Ριάντ κατά 30%, σύμφωνα με τη Βασιλική Επιτροπή για την Πόλη του Ριάντ (RCRC).

Το δίκτυο περιλαμβάνει έξι πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές (αυτοκινούμενους χωρίς οδηγό συρμούς) μετρό, 85 σταθμούς και 176 χιλιόμετρα νέας διαδρομής. Η Μπλε Γραμμή, η οποία έχει μήκος 38 χιλιόμετρα, είναι μία από τις πρώτες γραμμές που ανοίγουν μερικώς, παράλληλα με τις Κίτρινες και Μωβ Γραμμές, και θα εκτείνεται από βορρά προς νότο μέσω του κέντρου του Ριάντ. Οι Κόκκινες και Πράσινες Γραμμές πρόκειται να ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η Πορτοκαλί Γραμμή έχει προγραμματιστεί να ανοίξει έως τις 5 Ιανουαρίου. Επίσης, τα εισιτήρια θα διατίθενται και μέσω της εφαρμογής Darb με τις τιμές να κυμαίνονται από 4 Ριάλ (95 σεντς) έως 140 Ριάλ (34,97 ευρώ).

And Finally the day came for Saudi Arabia’s first fully automated driverless metro.. #RiyadhMetro pic.twitter.com/0D0XjnCi0C

— Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) December 1, 2024