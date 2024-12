Ο καλύτερος σεφ του κόσμου: Φτιάχνει παγωτό με αίμα στο «πιο παράξενο εστιατόριο της Ευρώπης»

Ο ιδιοκτήτης και αρχιμάγειρας του εστιατορίου που έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο περίεργο» του κόσμου, κέρδισε το πιο μεγαλύτερο βραβείο στη μαγειρική. Ο Rasmus Munk, ο οποίος διευθύνει το Alchemist, εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin στην Κοπεγχάγη – όπου κάθε πιάτο είναι σχεδιασμένο για να κάνει τους επισκέπτες να σκεφτούν, ακόμα και αν είναι μια εξαιρετικά άβολη εμπειρία – ανακηρύχθηκε ο καλύτερος σεφ του κόσμου για το 2024 στα βραβεία που δόθηκαν στο Ντουμπάι αυτή την εβδομάδα.

Τα ιδιόρρυθμα πιάτα του – που περιλαμβάνουν φαγητό σε σχήμα ανθρώπινων ματιών για να μιμούνται την αίσθηση της παρακολούθησης και φαγητό σε σχήμα γλώσσας μπορεί κανείς να τα δοκιμάσει αν πληρώσει στο εστιατόριό του επιλέξει το μενού που κοστίζει 600 λίρες ή στο «Sommelier Table» με κόστος 1.826 λίρες.

Ένα άλλο πιάτο που μπορεί να απολαύσει κανείς, είναι το «Space Bread» που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ενός ερευνητή του MIT. Επίσης, έχει δημιουργήσει και το πιάτο που ονομάζεται «Hunger» («Πείνα»), φτιαγμένο από καρπάτσιο κουνελιού και ένα αντίγραφο ανθρώπινου θώρακα για να θυμίζει στους πελάτες του τους λαούς που λιμοκτονούν. Πελάτες του καταστήματος σχολίασαν επίσης στο TripAdvisor ότι είχαν επίσης ανάμεικτα συναισθήματα για τα «περίεργα» πιάτα, τα οποία, όπως λένε, περιλάμβαναν «εγκέφαλο αρνιού, μέδουσα, τραχεία χοίρου» και «παγωτό φτιαγμένο με αίμα χοίρου». Ο Munk διαδέχεται στη θέση του καλύτερου σεφ το Ισπανό σεφ Dabiz Muñoz.

Τι δήλωσε για τη σπουδαία διάκρισή του

Τα όγδοα Best Chef Awards έλαβαν χώρα στα ΗΑΕ στις 6 Νοεμβρίου. Μετά τον Munk, ο Ισπανός σεφ Albert Adrià κατέλαβε τη δεύτερη θέση για τη δουλειά του στο εστιατόριό του Enigma, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο συμπατριώτης του Munk, ο Δανός Eric Vildgaard για το βιώσιμο εστιατόριο Jordnær. Ο Munk δήλωσε ενθουσιασμένος για το πρώτο βραβείο, γράφοντας στο Instagram: «Απλά WOW! Απίστευτο!!! Μόλις μου απονεμήθηκε το νούμερο 1 στον κόσμο από τα βραβεία The Best Chef Awards 2024! Απίστευτα περήφανος!».Οποιος θέλει να επισκεφθεί το Alchemy θα πρέπει να κλείσει τραπέζι δύο με τρεις μήνες νωρίτερα.

«Κοτόπουλο σε κλουβί»

Πέρυσι, το Alchemist εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «MasterChef: The Professionals». Στους κριτές σέρβιραν «κοτόπουλο του κλουβιού», ενώ προβαλλόταν βίντεο με κοτόπουλα σε κλουβιά. Ο Wareing είπε για το πιάτο: «Είναι μαγειρεμένο και γεμάτο γεύση και όμως στο χέρι μου νιώθω σαν να αγγίζω το ωμό νύχι ενός κοτόπουλου. Αυτό είναι το πιάτο που μου προκαλεί προκαλεί σκέψεις από οποιοδήποτε άλλο έχω φάει ποτέ στη ζωή μου», μια σαφής αιχμή για τη βιομηχανία τροφίμων. Στον ιστότοπο του εστιατορίου υπάρχει ένα μανιφέστο για την ολιστική κουζίνα, όπου περιγράφεται η εκστρατεία του να επαναπροσδιορίσει το φαγητό «για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και δραματουργικά καθοδηγούμενη αισθητηριακή εμπειρία».

Πώς εμπνεύστηκε το ιδιαίτερο εστιατόριο

Ο Munk άνοιξε την πρώτη εκδοχή του Alchemist το 2015. Τότε είχε γίνει θέμα για ένα πιάτο του εμπνευσμένο από τον καρκίνο των πνευμόνων της γιαγιάς του, της Else. Το πιάτο «The Ashtray» περιείχε «βιοδυναμικές» πατάτες, γλασέ κρεμμύδια και τραγανό μπέικον και έμοιαζε με χρησιμοποιημένο τασάκι. Τα πιάτα είναι εμπνευσμένα από τα πάντα, από το περιβάλλον μέχρι την αιμοδοσία και τον κύκλο της τροφής. Τα απόβλητα – μάτια, αίμα, εντόσθια όπως τραχεία και εγκέφαλοι, καθώς και απορριπτόμενα φρούτα, λαχανικά και θαλασσινά – όλα παίρνουν το δρόμο τους για την 30μελή ομάδα σεφ του Munk. Τι υπάρχει στο μενού; Τα πιάτα, που δημιουργούνται σε ένα εργαστήριο κουζίνας, είναι γνωστά ως «εντυπώσεις» και τρώγονται ενώ σχετικό τρισδιάστατο υλικό παίζει στον θολωτό κινηματογράφο τύπου πλανητάριου πάνω από τα κεφάλια των θαμώνων.

Μια μπάρα σοκολάτας σε σχήμα φέρετρου έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει την παιδική εργασία στη βιομηχανία σοκολάτας. Ένα πιάτο με σαγόνια μπακαλιάρου έρχεται τυλιγμένο σε βρώσιμο πλαστικό, για να τονίσει τη ρύπανση των ωκεανών, ενώ ένα κόκκινο επιδόρπιο σε σχήμα σταγόνας ζητά από τους πελάτες να σκεφτούν τη δωρεά αίματος και οργάνων. Ο Munk φημίζεται για το ότι φροντίζει το προσωπικό του – μια αγγελία εργασίας που δημοσιεύθηκε πέρυσι στον λογαριασμό του στο Instagram μίλαγε για τετραήμερη εργασία, χωρίς Σάββατα.