Jocelyn Wildenstein πλαστικές: «Δεν έχω κάνει ποτέ επέμβαση»

Οι φωτογραφίες της Jocelyn Wildenstein από έξοδό της στο Παρίσι τον Οκτώβριο, συνοδεύουν στα δημοσιεύματα, την πρόσφατη δήλωσή της, ότι δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε πλαστική επέμβαση. Γνωστή και ως «Catwoman», ακριβώς λόγω των έντονων χαρακτηριστικών στο πρόσωπό της, που παραπέμπουν όχι σε μια, αλλά σε πολλές πλαστικές επεμβάσεις, η 84χρονη αρνείται ότι έχει περάσει από το ιατρείο του πλαστικού χειρούργου. Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της, Alec Wildenstein, είχε πει πως έκαναν τις πρώτες τους πλαστικές επεμβάσεις μαζί, περίπου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους, η «Catwoman» δήλωσε στη Sun:

Billionaire socialite Jocelyn Wildenstein who has been dubbed ‘Catwoman’ for her multiple plastic surgeries steps out in Paris. pic.twitter.com/OAG569dHeS — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) October 20, 2024

«Δεν έχω κάνει πλαστική χειρουργική επέμβαση. Φοβάμαι τι μπορεί να συμβεί και δεν μου αρέσει να έχω κάτι “βαρύ”. Μερικές φορές είναι λίγο “βαρύ” και τρομερό». Εκτός αυτού, η ίδια ισχυρίζεται ότι έχει αποφύγει ακόμη και το Botox μετά από μια κακή εμπειρία με την αισθητική θεραπεία.

Гоо сайхан ертөнцийг аврана

Гоо сайхан болоход золиос шаардана гэдэг нь энэ үү?👇 Billionaire socialite Jocelyn Wildenstein who has been dubbed ‘Catwoman’ shows off her new face, despite denying extensive plastic surgery and claiming her looks are down to her ‘Swiss Heritage.’ pic.twitter.com/cstORlP6Yz — GSST (@SukhbatG) November 30, 2024

«Δεν μου αρέσει το μπότοξ. Ο καθένας έχει διαφορετική αντίδραση σε αυτό», εξήγησε και πρόσθεσε: «Έχω κάνει μπότοξ μόνο δύο φορές. Δεν ξέρω αν είμαι αλλεργική, αλλά όταν το έκανα, δεν μου πήγε καλά. Δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Το πρόσωπό μου πρήστηκε. Αν [άλλες γυναίκες] θέλουν να το κάνουν πολύ δυνατά, δεν λειτουργεί καλά».