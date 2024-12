Γαλλία κυβέρνηση: Με μία λέξη, το εξώφυλλο του Economist αποτυπώνει την πολιτική κρίση

Με ένα εξώφυλλο ο Economist αποτύπωσε την άποψή του για τα όσα εκτυλίσσονται στη Γαλλία μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης. Στο εξώφυλλο του περιοδικού παρουσιάζεται μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα: Μια φωτεινή επιγραφή στάσης μετρό, η οποία, αντί για το μέσο μετακίνησης, γράφει «Merde!» (Σκ@@ά). «Η Γαλλία βαδίζει στο άγνωστο», γράφει ο υπότιτλος. Στο X, ο Economist σημειώνει: «Χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να επιλυθεί η βαθιά πολιτική κρίση της Γαλλία».

No budget, no government. It is hard to see how France’s deep political crisis can be resolved https://t.co/sm62ZPox8Z pic.twitter.com/OyuGHmJExa

— The Economist (@TheEconomist) December 4, 2024