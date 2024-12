UnitedHealthcare CEO: Βίντεο σοκ με την εκτέλεση του Μπράιαν Τόμπσον

Νέες φωτογραφίες του άνδρα που αναζητείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare στο Μανχάταν έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες από κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια στην οποία ο άνδρας που αναζητείται φέρεται να περίμενε μέχρι να εμφανιστεί στο ξενοδοχείο Hilton για επενδυτικό συνέδριο ο Μπράιαν Τόμσον. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το σενάριο της δολοφονίας εκ προμελέτης στο οποίο επικεντρώνουν την προσοχή τους οι αστυνομικοί που ερευνούν την εκτέλεση. Πληροφορίες, δε, της New York Post αναφέρουν ότι ο άνδρας μπορεί να άφησε μηνύματα μέσω των σφαιρών που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον Τόμσον. Κατά την αμερικανική ιστοσελίδα, το μήνυμα φέρεται να περιλαμβάνει τις λέξεις «αρνούμαι», «υπερασπίζομαι» και «καθαιρώ» που είχαν γραφτεί στις σφαίρες και τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της εκτέλεσης.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί του NYPD περισυνέλλεξαν τρεις σφαίρες των 9 χιλιοστών και τρεις κάλυκες μπροστά από το ξενοδοχείο στο οποίο έγινε η δολοφονία. Το βίντεο, εξάλλου, από τη στιγμή της δολοφονίας, δείχνει έναν άνδρα με καλή γνώση των όπλων καθώς δεν πανικοβάλλεται όταν το όπλο του φαίνεται να κολλάει, καθώς συνεχίζει να πυροβολεί τον Τόμσον μέχρι αυτός να πέσει στο έδαφος. Μετά την εκτέλεση ο άνδρας έχει καταγραφεί σε ηλεκτρικό πατίνι στην 6η λεωφόρο πριν να χαθεί στο Σέντραλ Παρκ. Σύμφωνα όσα είπε στο NBC η σύζυγός του, Πολέτ, ο Τόμσον δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα. «Υπήρχαν ορισμένες απειλές. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Απλά ξέρω ότι υπήρχαν ορισμένα άτομα που τον είχαν απειλήσει» είπε η κυρία Τόμσον προσθέτοντας ότι αστυνομικοί της είπαν ότι πρόκειται για «οργανωμένη επίθεση».

Σκληρό βίντεο

Chilling surveillance footage shows the moment UnitedHealthcare CEO Brian Thompson was fatally shot from behind outside the Hilton hotel in midtown Manhattan. Crazy how close a bystander was to Thompson when the mysterious gunman began firing: pic.twitter.com/e93cW4YKEK

