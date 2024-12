Bερσάτσε πλαστικές: «Η Ντονατέλα έδειξε το νέο της πρόσωπο»

Σχεδόν «αγνώριστη» εμφανίστηκε η Ντονατέλα Βερσάτσε σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada: The Musical».

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας εμφανίστηκε το Σαββατοκύριακο στο event για να τιμήσει τον Έλτον Τζον, που έγραψε τη μουσική για το μιούζικαλ.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, η Ντονατέλα Βερσάτσε ποζάρει με ένα χρυσό μίνι φόρεμα, με το πρόσωπό της να φαίνεται εμφανώς αλλαγμένο.

Φυσικά, οι διαδικτυακοί της φίλοι δεν άφησαν ασχολίαστο το στιγμιότυπο στο Instagram, ενώ και στο Twitter κυκλοφόρησαν διάφορες αναρτήσεις που αναφέρονται στην εμφάνισή της.

«Η Ντονατέλα έχει νέο πρόσωπο, ποια είναι αυτή;», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Δεν νομίζω ότι η Ντονατέλα άλλαξε, απλά χρησιμοποίησε καλά φίλτρα».

Donatella Versace debuts new look at opening night of the Devil Wears Prada Musical. pic.twitter.com/DAJT48wHXg

— Pop Crave (@PopCrave) December 3, 2024