Κέιτ Γουίνσλετ Τιτανικός: Ήταν αποτρόπαια τα σχόλια για το σώμα μου

Η Κέιτ Γουίνσλετ μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που είχε δεχτεί σχετικά με το βάρος της, όταν πρωταγωνιστούσε στον «Τιτανικό», σε ηλικία 22 ετών. Η Χολιγουντιανή σταρ μίλησε στο talkshow «60 minutes» με αφορμή τη νέα της ταινίας με τίτλο «Lee» και αναφέρθηκε στις προηγούμενες ταινίες της, αλλά και την κριτική που έχει δεχτεί. Αρχικά, θυμήθηκε ένα περιστατικό, στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών το 1998, όπου η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα. Η εμφάνισή της είχε σχολιαστεί έντονα σε πρωινή εκπομπή, με παρουσιάστρια να αναφέρει για εκείνη πως «θα έπρεπε να πάρει το φόρεμα 2 νούμερα μεγαλύτερο, γιατί φαινόταν “χυμένη” μέσα σε αυτό». «Είναι απολύτως αποτρόπαιο. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν κάτι τέτοιο σε μία νεαρή ηθοποιό που απλά προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί ο χώρος;», είπε αρχικά η Κέιτ Γουίνσλετ.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως τέτοιες επιθέσεις στο πρόσωπό της ήταν καθημερινό φαινόμενο εκείνη την εποχή. «Τους άφησα να το κάνουν. Έλεγα “ελπίζω αυτό να σε στοιχειώσει μελλοντικά”. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα. Ήταν μια υπέροχη στιγμή και όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε αυτό το σημείο παρενόχλησης. Ήταν φρικτό, πολύ άσχημο», σημείωσε. Πρόσθεσε επιπλέον: «Ποτέ δεν ήμουν καν αυτό που λέμε “χοντρή”. Όλα αυτά τα σχόλια με έκαναν να σκεφτώ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μου λένε ότι είμαι γενναία επειδή δεν βάφτηκα για έναν ρόλο κι έδειξα τις ρυτίδες μου. Γιατί δεν το λέμε αυτό και στους άνδρες; Γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι γενναίο να αφήσεις πχ. μούσια. Δεν είσαι γενναίος, απλά παίζεις τον ρόλο».

Kate Winslet fought through tears while remembering the press' "appalling" comments about her weight after "Titanic."

"I did get face to face. I let them have it. I said, 'I hope this haunts you.' It was a great moment because it wasn’t just for me, it was for all those people… pic.twitter.com/2XhLULDDaK

