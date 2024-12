STEM F1 in Schools: Πετυχημένη η συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών

Πετυχημένη ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων μαθητών στους 19ους Παγκόσμιους Τελικούς του STEM διαγωνισμού F1 in Schools. Οι αγώνες διενεργήθηκαν στις 23 με 26 Νοεμβρίου 2024 στο Dhahran της Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή 55 ομάδων από 25 χώρες από όλο το κόσμο, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Παγκόσμια πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα «evolut1on» από την Γερμανία, στην 2η θέση κατατάχθηκε η ομάδα «Array» από την Γερμανία και στην 3η θέση η ομάδα «Lunar» από την Αυστραλία.

Οι ελληνικές ομάδες διακρίθηκαν για την ξεχωριστή προσπάθεια τους, ανάμεσα σε μεγαθήρια, καταφέρνοντας να κερδίσουν σημαντικά βραβεία και έπαθλα των αγώνων. Συγκεκριμένα η ομάδα «PiForce», αποτελούμενη από μαθητές από το Πυθαγόρειο Γενικό Λύκειο Σάμου και το Γενικό Λύκειο Δροσιάς, κέρδισε το βραβείο «Chair of judgesrecognition of Achievement award». Η ομάδα «Infinite Green Force», αποτελούμενη από μαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και το 3ο και 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών, κέρδισε το βραβείο “The autodesk AI generative desing award». Το συγκεκριμένο έπαθλο απονεμήθηκε στην ομάδα μας λόγω του ότι κέρδισε μια ξεχωριστή δοκιμασία των παγκόσμιων αγώνων F1 in Schools, σχετική με εφαρμογή εργαλείων Παραγόμενης Τεχνητής Νοημοσύνης (Α.Ι. Generative) για τρισδιάστατο σχεδιασμό και αεροδυναμική ανάλυση οχημάτων του μέλλοντος.

Άλλη μία ελληνική διάκριση σημειώθηκε και στην δοκιμασία επιλογής των 10 καλύτερων μαθητών των αγώνων, για να συμμετέχουν στην Ακαδημία Μηχανικών «Komatsu Williams Engineering Academy Class of 2024», μεταξύ των οποίων επιλέχθηκε και ο μαθητής Γιώργος Παπαδόπουλος από την ομάδα «Viper Racing», αποτελούμενη από μαθητές από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση και την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή. Όσον αφορά την τελική κατάταξη των αγώνων, στην 18η θέση κατατάχθηκε η ομάδα «Infinite Green Force» και στην 22η θέση κατατάχθηκε η ομάδα «Viper Racing», ενώ στην 29η θέση κατατάχθηκε η ομάδα «Aegean Racing» αποτελούμενη από μαθητές από το Κολλέγιο Ανατόλια και την Ελληνογερμανική Αγωγή. Επίσης, όλες οι ελληνικές ομάδες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά και να λάβουν πολύτιμες συμβουλές από τον Φερνάντο Αλόνσο, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και νυν οδηγό της Aston Martin F1.

ΑΠΕ-ΜΠΕ