Gentle Carousel Greece: Μικροσκοπικά άλογα φέρνουν χαρά σε σχολεία και οίκους ευγηρίας στην Αθήνα

Μια ομάδα θεραπευτικών αλόγων στην Ελλάδα σκορπίζει χαρά και προσφέρει υποστήριξη σε παιδιά και ηλικιωμένους. Περίπου εννέα μικροσκοπικά άλογα σκορπούν χαρά στις πιο ευάλωτες κοινότητες στην Αθήνα, καθώς μια φιλανθρωπική οργάνωση φέρνει αυτά τα μικροσκοπικά θεραπευτικά άλογα σε σχολεία και οίκους ευγηρίας. Τα άλογα μπορεί να έχουν ύψος μόλις 75 εκατοστά, αλλά κάνουν μια φανταστική και ιδιαίτερη δουλειά παρέχοντας θεραπεία, σύμφωνα με το Euronews. Τα άλογα ανήκουν στην Gentle Carousel Greece, παράρτημα μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης με έδρα τη Φλόριντα, η οποία ιδρύθηκε το 2014 από τη σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και αρχιτέκτονα Μίνα Καραγιάννη. Χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από την Καραγιάννη, το φιλανθρωπικό ίδρυμα φροντίζει τώρα έξι αμερικανικά άλογα μινιατούρες που έχουν σταλεί από την αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση, ένα που γεννήθηκε στην Ελλάδα, και δύο διασωθέντα πόνυ – τον Μπίλι, το πόνι Σέτλαντ, και τη Ζιζέλ, που διασώθηκαν και τα δύο από το νησί της Σαντορίνης.

«Παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και σε ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας, κέντρα Αλτσχάιμερ, νοσοκομεία, ογκολογικές μονάδες, κέντρα αποκατάστασης και ξενώνες», λέει η Καραγιάννη. «Τους προσφέρουμε δύναμη και χαρά για να ξεπεράσουν ορισμένους φόβους, ορισμένες στρεσογόνες καταστάσεις του ψυχισμού τους. Και το πετυχαίνουμε με πολύ απτά αποτελέσματα». Η εκπαίδευση ενός αλόγου για να εργαστεί σε τέτοιους χώρους διαρκεί δύο χρόνια, διασφαλίζοντας ότι είναι άνετα και αποτελεσματικά στην παροχή υποστήριξης σε ευάλωτα άτομα.

Η Καραγιάννη και ένας εκπαιδευτής, ο Αλί, πήραν 12χρονο Όμηρο, για να συναντήσουν τους ενοίκους ενός οίκου ευγηρίας ενηλίκων στην ελληνική πρωτεύουσα. Ταξίδεψαν με ένα φορτηγάκι που είχε αρχικά σχεδιαστεί για τη μεταφορά επιβατών με ειδικές ανάγκες, το οποίο αποδείχθηκε ότι ταίριαζε απόλυτα στο μικροσκοπικό άλογο. Μόλις έφτασε ο Όμηρος, έκανε γρήγορα φίλους. Οι αλληλεπιδράσεις ήταν ανεκτίμητες, σύμφωνα με το προσωπικό.

These ponies are therapy for ill people & elders. They help them cope with anxiety & lower blood pressure. All beings have an existential purpose, & sometimes they pass beyond it & make others’ lives beautiful. 🙏 pic.twitter.com/WiIQb6ehU0

