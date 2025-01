Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Ελπίδες μετά την ανταλλαγή με κρατούμενους

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Κυριακή (19/1) στην απελευθέρωση των τριών γυναικών που κρατούσε για 15 μήνες ομήρους η Χαμάς. Αργά τη νύχτα, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωναν πως αποφυλάκισαν 90 παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενες. Η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με την ταυτόχρονη απελευθέρωση των τριών πρώτων Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς από τον Οκτώβριο του 2023. ενώ παράλληλα αποφυλακίστηκαν οι πρώτοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές. Οι τρεις Ισραηλινές όμηροι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου συναντήθηκαν με τις οικογένειές τους και έλαβαν ιατρική φροντίδα κατά την πρώτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς. Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στα σπίτια τους όταν τα όπλα σίγησαν στις 12:15 το μεσημέρι της Κυριακής.

Released hostage Emily Damari having her first conversation with her family. pic.twitter.com/JhKKemqRih

Η εκεχειρία τέθηκε σε εφαρμογή με καθυστέρηση τριών ωρών, όσο η Χαμάς δεν παρέδιδε τον κατάλογο με τα ονόματα των τριών πρώτων Ισραηλινών ομήρων που επρόκειτο να απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές. Πρόκειται για την 28χρονη Ισραηλινοβρετανή Έμιλυ Νταμάρι, την 31χρονη Ισραηλινορουμάνα Ντόρον Στάινμπρεχερ, οι οποίες απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Αζα, καθώς και την 24χρονη Ρόμι Κόνεν, η οποία απήχθη στο φεστιβάλ Nova, στην σφαγιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Είναι μία στιγμή μεγάλης συγκίνησης», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι. «Οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν επισήμως στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού δυτικά της πόλης της Γάζας», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς. Η επόμενη ομάδα των ομήρων, σύμφωνα με την οργάνωση, θα απελευθερωθεί το επόμενο Σάββατο (25/1).

Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απελευθέρωση 90 Παλαιστίνιων κρατουμένων νωρίς τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που τέθηκε σε ισχύ μια μέρα νωρίτερα. Δυο λεωφορεία με φιμέ τζάμια αναχώρησαν λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), από την ισραηλινή φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Aπό πάνω τους έσκαγαν πυροτεχνήματα. Πλήθη Παλαιστινίων συνέρρευσαν στα λεωφορεία, φωνάζοντας και επευφημώντας. Σύμφωνα με τον κατάλογο της Επιτροπής Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής, όλοι όσοι απελευθερώθηκαν είναι γυναίκες ή ανήλικοι. Το Ισραήλ κράτησε όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο για αδικήματα που, όπως είπε, αφορούσαν την ασφάλεια του Ισραήλ, από ρίψη πέτρας μέχρι πιο σοβαρές κατηγορίες όπως απόπειρα δολοφονίας.

Η συμφωνία για την ανταλλαγή, που καθορίστηκε ως μέρος της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προβλέπει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει σταδιακά 33 ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα τις επόμενες έξι εβδομάδες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση από το Ισραήλ σχεδόν 2.000 κρατουμένων και κρατουμένων από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς προβλέπει ότι περισσότεροι των 230 Παλαιστίνιοι που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και θα αποφυλακιστούν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 33 Ισραηλινών ομήρων κατά την πρώτη 42ήμερη φάση θα εξοριστούν. Το Ισραήλ δημοσίευσε κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα 734 παλαιστινίων κρατουμένων (σε σύνολο 737 που έχουν ανακοινωθεί), οι οποίοι θα απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του καταλόγου αυτού, οι 230 που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για διάπραξη ή συμμετοχή σε επιθέσεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν Ισραηλινοί θα εξοριστούν. Σύμφωνα με δύο πηγές της Χαμάς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εκεχειρίας, οι πλευρές συμφώνησαν για την απελευθέρωση 296 παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας και 236 από αυτούς θα απελαθούν στο Κατάρ ή την Τουρκία μόλις αποφυλακιστούν. Η συμφωνία προβλέπει ότι κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας θα απελευθερωθούν συνολικά 1.900 παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 33 ισραηλινών ομήρων στην Γάζα.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το αραβικό δίκτυο «al arabiya», οι πρώτοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές αφέθηκαν ήδη ελεύθεροι την Κυριακή. Η διαδικασία ταυτοποίησης των Παλαιστινίων από τον Ερυθρό Σταυρό στις φυλακές Οφέρ, ολοκληρώθηκε και ήταν «μαραθώνια». Το γραφείο Τύπου της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ορισμένοι από αυτούς που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές, έφτασαν με τις οικογένειές τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μπορεί να προειδοποίησε ότι πρόκειται για «προσωρινή κατάπαυση του πυρός» και ότι το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τις εχθροπραξίες», ωστόσο, η έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δημιουργεί ελπίδες ειρήνευσης στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, προειδοποίησε ότι η εκεχειρία εξαρτάται από τις τήρηση των δεσμεύσεων εκ μέρους του Ισραήλ. Η επίτευξη της συμφωνίας ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου από τους μεσολαβητές, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, και σύμφωνα με την Ντόχα, φιλοδοξεί να καταλήξει μακροπρόθεσμα στο οριστικό τέλος του πολέμου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή είναι μία «εκ θεμελίων μεταμορφωμένη περιοχή» μετά στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων η οποία ετέθη σε εφαρμογή. «Έπειτα από τόσα δεινά, καταστροφές, απώλεια ανθρώπινων ζωών, τα όπλα σίγησαν στη Γάζα», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν από την Νότια Καρολίνα όπου περνά τις τελευταίες του ώρες ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η περιοχή είναι πλέον εκ θεμελίων μεταμορφωμένη. Ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός. Τα στηρίγματα της Χαμάς στη Μέση Ανατολή είναι βαθιά αποδυναμωμένα από το Ισραήλ, με την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Χαμάς, η Χεζμπολάχ, έχει επίσης αποδυναμωθεί» στον Λίβανο, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν. Εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επισφράγισαν μία κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» δήλωσε ότι «το καθεστώς του (Μπασάρ αλ) Ασαντ στην Συρία έπεσε, αποκόπτοντας την πρόσβαση του Ιράν στον Λίβανο».

Η Τεχεράνη «βρίσκεται στην ασθενέστερη θέση της εδώ και δεκαετίες», είπε. Για τον «παλαιστινιακό λαό υπάρχει ένας αξιόπιστος δρόμος προς ένα ανεξάρτητο κράτος», είπε ο Μπάιντεν και τάχθηκε υπέρ «της αποκατάστασης των σχέσεων του Ισραήλ με όλες τις γειτονικές αραβικές χώρες, περιλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος, σημείωσε: «Τώρα εναπόκειται στην επόμενη (αμερικανική) κυβέρνηση να συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι ομάδες μας μίλησαν με μία φωνή τις τελευταίες ημέρες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την απελευθέρωση των τριών πρώτων ισραηλινών ομήρων είπε ότι «το να βλέπουμε τους ομήρους να ξαναβρίσκουν τις οικογένειές τους γεμίζει με ελπίδα τις καρδιές μας». Επίσης χαιρέτισε την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την οποία η Ευρώπη «θα υποστηρίξει». Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι είναι επιτακτικό η κατάπαυση του πυρός να άρει τα εμπόδια για την μεταφορά της βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την Αίγυπτο, η συμφωνία προβλέπει την είσοδο 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα ημερησίως, ενώ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την άφιξη των πρώτων φορτηγών στη Γάζα. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να εφοδιασθούν με τρόφιμα ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας το συντομότερο δυνατόν μετά το άνοιγμα των σημείων διέλευσης. Τα πρώτα φορτηγά του PAM εισήλθαν την Κυριακή στη Γάζα από το σημείο διέλευσης του Κερέμ Σαλόμ, στον νότο, και το σημείο διέλευσης Ζικίμ, στον βορρά, ανακοίνωσε το PAM.

📍 Palestinians in Ramallah, occupied West Bank, are waiting to welcome detainees set to be released from Israel’s Ofer Prison ⤵️

➡️ Israel will release 90 Palestinian detainees, including 69 women and 20 children, under the first phase of the ceasefire and prisoner exchange… pic.twitter.com/dIeKN8eEol

— Anadolu English (@anadoluagency) January 19, 2025