Πώς να θέσετε οικονομικούς στόχους για τη νέα χρονιά

Το τέλος του έτους είναι μια περίοδος προβληματισμού για πολλούς, και ενώ κάποιοι θα ανατρέξουν στις εμπειρίες και τα επιτεύγματά τους, οι ειδικοί στα χρήματα λένε ότι είναι εξίσου σημαντικό να κάνετε έναν απολογισμό των οικονομικών σας. «Το τέλος του έτους μπορεί να είναι μια εξαιρετική στιγμή για να σκεφτείτε τα οικονομικά σας, αλλά είναι σημαντικό να μην είστε σκληροί με τον εαυτό σας», δήλωσε στο CNBC Make It η Tamara Harel-Cohen, συνιδρύτρια της εφαρμογής οικονομικής ευημερίας RiseUp. Η Χάρελ-Κόεν συνέστησε να μην ελέγχετε κάθε δεκάρα που ξοδεύετε, επειδή δεν είναι δυνατό να εκπληρώνετε πάντα τους οικονομικούς σας στόχους. Εν τω μεταξύ, η Sarah Coles, επικεφαλής προσωπικών οικονομικών στο Hargreaves Lansdown, είπε ότι υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη διαχείριση χρημάτων. «Μπορεί να νιώθεις ότι όσο φτάνεις στο τέλος της χρονιάς περίπου σε ένα κομμάτι οικονομικά, μάλλον είσαι εντάξει. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση σας αφήνει ευάλωτους στο να παραμελήσετε βασικές πτυχές των οικονομικών σας», δήλωσε η Coles.

Είναι ένα «συνηθισμένο φαινόμενο» τον Δεκέμβριο για τους ανθρώπους να ντρέπονται για το πώς χειρίστηκαν τα χρήματά τους, δήλωσε στο CNBC Make It η Βίκυ Ρέιναλ, οικονομική ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του «Money on Your Mind». «Ένα πράγμα που θα έλεγα είναι να έχουμε αυτοσυμπόνια», είπε η Ρέιναλ. «Υπάρχει σχεδόν μια αίσθηση ότι όλοι αισθάνονται ότι πρέπει να είναι καλύτεροι από ό,τι είναι». Αυτό μπορεί να μας εμποδίσει από το να σκεφτόμαστε παραγωγικά πώς να αλλάξουμε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η διαχείριση των οικονομικών «δεν είναι μια έμφυτη δεξιότητα» και συχνά δεν διδάσκεται από σχολεία ή γονείς. «Έτσι, καθώς προχωράμε, αναπόφευκτα θα κάνουμε λάθη. Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, αντί να σιγοβράζουμε από ενοχές και ντροπή, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το επαναπροσδιορίσουμε ως εξής: Τι μπορώ να κάνω διαφορετικά; Τι θέλω να κάνω διαφορετικά την επόμενη χρονιά οικονομικά;». πρόσθεσε η Ρέιναλ.

«5 ακρογωνιαίοι λίθοι υγιών οικονομικών»

Η Coles του Hargreaves Lansdown πρότεινε έναν έλεγχο πέντε βασικών τομέων χρηματοδότησης. «Θα πρέπει συγκεκριμένα να κάνουμε έναν απολογισμό των πέντε θεμελιωδών λίθων των υγιών οικονομικών: Είναι υπό έλεγχο τα βραχυπρόθεσμα χρέη σας; Έχετε τα σωστά πράγματα για να προστατεύσετε την οικογένειά σας – συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης ζωής; Έχετε αρκετές οικονομίες έκτακτης ανάγκης για να καλύψετε βασικές δαπάνες τριών έως έξι μηνών; Είστε σε καλό δρόμο με την αποταμίευση συντάξεων; Και επενδύετε για να βγάλετε περισσότερα από τα χρήματά σας όπου μπορείτε;» είπε. Η κατανόηση του πού βρίσκεστε οικονομικά σε αυτούς τους πέντε βασικούς τομείς μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τα θεμέλια ενός προϋπολογισμού και νέων χρηματικών στόχων, πρόσθεσε η Coles.

Μην κάνετε περίπλοκο τον προϋπολογισμό

Οι αποφάσεις για την απόκτηση πολλών χρημάτων τη νέα χρονιά αποτυγχάνουν επειδή τείνουν να είναι υπερβολικά περίπλοκες, σύμφωνα με τη Reynal. «Οι άνθρωποι, μερικές φορές, θα έρθουν με περηφάνια σε μένα και θα μου πουν: «Έχω δημιουργήσει αυτό το υπολογιστικό φύλλο, είναι 30 καρτέλες. Θα καταγράψω όλα τα έξοδά μου.’ Αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο», σημείωσε η Ρέιναλ. Πρότεινε αντί αυτού, τη χρήση εφαρμογών προϋπολογισμού και επενδυτικών πλατφορμών που μειώνουν τη δουλειά για εσάς. «Θα απλοποιήσει και θα επιτρέψει έναν κύκλο στον οποίο αισθάνεστε ενδυναμωμένοι. Παίρνετε μικρές νίκες και αυτό διαιωνίζει έναν εικονικό κύκλο στον οποίο αρχίζετε να χτίζετε αυτοπεποίθηση ότι: «Κοίτα, τα κατάφερα αυτόν τον μήνα και έτσι ίσως τα καταφέρω τον επόμενο μήνα», πρόσθεσε.

Η Χάρελ-Κόεν συμφώνησε, λέγοντας ότι ακόμη και ένα «πέντε λεπτά check-in» με τον εαυτό σας το πρωί σχετικά με το πώς θα ξοδέψετε χρήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σας βοηθήσει να πάρετε καλύτερες αποφάσεις χωρίς να αισθάνεστε καταβεβλημένοι. «Θυμηθείτε, η βελτίωση της οικονομικής σας ευημερίας είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ», επεσήμανε Χάρελ-Κόεν.

Μικρές, μόνιμες βελτιώσεις

Ο δεύτερος λόγος που πολλές αποφάσεις για τα χρήματα αποτυγχάνουν είναι επειδή είναι πολύ φιλόδοξες, σύμφωνα με τη Reynal. «Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για μικρές νίκες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την οικοδόμηση δυναμικής», είπε, προσθέτοντας ότι ο καθορισμός «μικρών, εφικτών στόχων» είναι η διαδρομή προς την επιτυχία. H Harel-Cohen συμβούλεψε να αυτοματοποιήσετε τις μηνιαίες πληρωμές στον λογαριασμό ταμιευτηρίου σας για να επιτύχετε μακροπρόθεσμους στόχους, όπως διακοπές ή συνταξιοδότηση. «Αφού το ρυθμίσετε, απλώς καθίστε αναπαυτικά και ξεχάστε το».

Σκεφτείτε τα συναισθήματά σας

Είναι εντάξει να περιποιηθείτε τον εαυτό σας περιστασιακά, σύμφωνα με την Ylva Baeckström, ανώτερη λέκτορα στα οικονομικά στο King’s Business School.

Η δαπάνη χρημάτων δεν πρέπει πάντα να προκαλεί άγχος, είπε. «Τι ξόδεψες πραγματικά σε πράγματα που δεν χρειάζεσαι πραγματικά; Και πώς σας έκανε να νιώσετε ξοδεύοντας αυτά τα χρήματα; Σας δημιούργησε άγχος ή σας έκανε να νιώθετε καλά;» είπε η Μπάεκστρομ. «Αν σε έκανε να νιώθεις άγχος, πρέπει να αλλάξεις τη συνήθεια σου. Ωστόσο, αν σας έκανε να νιώσετε καλά, ίσως αξίζει να συνεχίσετε να επιτρέπετε στον εαυτό σας τη συγκεκριμένη πολυτέλεια. Επιτρέψτε στον εαυτό σας μερικές λιχουδιές που σας κάνουν να νιώθετε καλά και περικόψτε τις δαπάνες που σας κάνουν να νιώθετε άγχος», πρόσθεσε.