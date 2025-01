Χάρβαρντ: Οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι με την δουλειά τους μοιράζονται αυτή τη νοοτροπία

Μετά από μια δεκαετία συνεντεύξεων και μελετών περισσότερων από 1.000 εργαζομένων – από τους CEOs του Fortune 500 μέχρι τους διευθυντές κουζίνας του Chipotle – οι ερευνητές του Χάρβαρντ ίσως έχουν λύσει τον κώδικα για να είναι κανείς πιο ευτυχισμένος στην εργασία του. Το μυστικό, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι να εστιάζετε στην πρόοδο αντί για την τελειότητα στην καριέρα σας, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να κυνηγάτε μια «ονειρεμένη δουλειά» που να σας ικανοποιεί σε όλα τα σημεία. Με άλλα λόγια, «εντοπίστε τι σας ενεργοποιεί, καταλάβετε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και αποδεχτείτε τους συμβιβασμούς που απαιτούνται για να φτάσετε εκεί», λέει στο CNBC Make It ο Michael B. Horn, εκ των συγγραφέων της έρευνας και λέκτορας στο Harvard Graduate School of Education. Τα ευρήματα παρουσιάζονται λεπτομερώς στο «Job Moves», ένα νέο βιβλίο που συνυπογράφουν ο Horn, ο Ethan Bernstein, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ, και ο Robert Moesta, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων The Re-Wired Group.

Το να αφήσουμε το ιδεώδες της «ονειρεμένης δουλειάς» δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τις φιλοδοξίες μας – το θέμα είναι να οικοδομήσουμε μια πιο ικανοποιητική και ισορροπημένη καριέρα, εξηγεί ο Χορν. Η πρόοδος δεν αφορά μόνο τις προαγωγές, τα προνόμια και τους μισθούς- μπορεί να μοιάζει με μείωση μισθού για να κάνετε πιο ουσιαστική δουλειά, να ζείτε πιο κοντά στην οικογένεια, να έχετε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ή ακόμη και να αλλάξετε καριέρα συνολικά. Όταν αποφασίζετε να εργαστείτε κάπου, προσλαμβάνετε τον εργοδότη σας για να σας βοηθήσει να κάνετε αυτή την πρόοδο, λέει ο Χορν. «Παίρνετε αποφάσεις σχετικά με το πώς θα περάσετε τον χρόνο σας, με ποιον θα τον περάσετε και με τους συμβιβασμούς που θα κάνετε», υποστηρίζει. «Αν αυτές οι επιλογές δεν ευθυγραμμίζονται με το είδος της προόδου που επιδιώκετε, αυτό μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε δυσαρέσκεια και εξουθένωση».

Πριν πάρετε μια σημαντική απόφαση για τη σταδιοδρομία σας – είτε πρόκειται για την αποδοχή μιας προαγωγής είτε για την παραίτησή σας – ο Χορν συνιστά να ζυγίσετε τις τρεις βασικές σας προτεραιότητες και να εξετάσετε συμβιβαστικές λύσεις. Για παράδειγμα, είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε μεγαλύτερη μετακίνηση για έναν ρόλο που προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης; Ή να δεχτείτε μια δουλειά με ένα αφεντικό που ασκεί μικροδιοίκηση με αντάλλαγμα έναν υψηλότερο μισθό; Λάβετε υπόψη ότι οι προτεραιότητές σας θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Εάν αποταμιεύετε για να αγοράσετε ένα σπίτι, για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μεγιστοποιήσετε τις αποδοχές σας, αλλά στην πορεία μπορεί να θέλετε μια θέση εργασίας που να προσφέρει τις ισχυρότερες παροχές υγειονομικής περίθαλψης που μπορείτε να βρείτε.

Η αποδοχή ορισμένων συμβιβασμών σε μια δουλειά που ανταποκρίνεται σε ορισμένες από τις ανάγκες σας -αλλά όχι σε όλες- δεν είναι συμβιβασμός, τονίζει ο Χορν. Αντίθετα, μπορεί να σας βοηθήσει να θέσετε ρεαλιστικές προσδοκίες για την εξέλιξη της καριέρας σας και να έχετε μια πιο θετική προοπτική για τη δουλειά σας συνολικά. Οι άνθρωποι που ερωτήθηκαν από τον Χορν και οι οποίοι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους και αισιόδοξοι για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει η καριέρα τους, το κατανοούσαν αυτό σιωπηρά: Καμία δουλειά δεν είναι τέλεια, αλλά η εύρεση μιας που ταιριάζει με τις αξίες σας ή σας βάζει σε καλύτερη θέση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων μπορεί να είναι ο πιο ειλικρινής, εφικτός δρόμος προς την ολοκλήρωση. «Το να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τις προτεραιότητές σας και την ανοχή σας σε ορισμένους συμβιβασμούς μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε επιλογές που ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις αξίες και τους στόχους σας, φέρνοντάς σας πολύ πιο κοντά σε μια καριέρα που να ταιριάζει με το πάθος και τον σκοπό σας», προσθέτει ο Χορν. «Και αν δεν υπολογίζετε εκ των προτέρων σε συμβιβασμούς, μπορεί να νιώσετε τυφλοί και απογοητευμένοι αργότερα».