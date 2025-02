Oma: Ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο πήρε αστέρι Michelin

Το ελληνικό εστιατόριο «Oma», που βρίσκεται σε μια γωνιά της πολυσύχναστης Αγοράς του Borough στο Λονδίνο, κατέκτησε το πρώτο του αστέρι Michelin, υπό την καθοδήγηση του σεφ Jorge Paredes. «Ένα γαστρονομικό διαμάντι που τιμά την ελληνική κουζίνα, αναδεικνύοντας παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη προσέγγιση. Από εκλεκτές αλοιφές και φρεσκοψημένο ψωμί μέχρι δημιουργικά πιάτα με τόνο, άφθονο ψητό στα κάρβουνα και σπάνιες ελληνικές σπεσιαλιτέ, όπως σπανακόπιτα και γιουβέτσι. Ο κατάλογος κρασιών είναι εξίσου εξαιρετικός», αναφέρει ο οδηγός Michelin.

Η τελετή απονομής των βραβείων Michelin για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε στη Γλασκόβη, με ένα vegan εστιατόριο στο Λονδίνο να γράφει ιστορία, κερδίζοντας το πρώτο αστέρι Michelin στην κατηγορία του στη χώρα. Το «Plates London», που βρίσκεται στην Old Street, προσφέρει ένα πλήρως φυτικό μενού. Σύμφωνα με τον οδηγό Michelin, ο σεφ Kirk Haworth εντυπωσίασε με την ικανότητά του να επανερμηνεύσει την κλασική μαγειρική μέσα από δημιουργικά και καινοτόμα πιάτα χωρίς ζωικά προϊόντα.

«Το να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα και να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στη γεύση είναι ο στόχος μου», δήλωσε ο Haworth. Το «Plates London» ήταν ένα από τα 26 εστιατόρια που τιμήθηκαν στην εκδήλωση. Το «Moor Hall», στο Aughton κοντά στο Λίβερπουλ, έγινε το δέκατο εστιατόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που κατέχει τρία αστέρια Michelin. Από το άνοιγμά του το 2017, το εστιατόριο κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να αποσπάσει τα πρώτα του δύο αστέρια Michelin.

«Στο «Moor Hall», ο σεφ Mark Birchall και η ομάδα του έχουν επιτύχει ένα νέο επίπεδο αριστείας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, τα εξαιρετικής ποιότητας υλικά – πολλά από τον ιδιόκτητο λαχανόκηπό τους – και η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και την πολυπλοκότητα, καθιστούν την εμπειρία μοναδική», αναφέρει ο οδηγός Michelin. Τρία νέα εστιατόρια απέσπασαν δύο αστέρια Michelin, ενώ 22 εστιατόρια απέκτησαν για πρώτη φορά ένα αστέρι Michelin, μεταξύ των οποίων εννέα στο Λονδίνο, τρία στην Ιρλανδία και δύο στη Σκωτία, σύμφωνα με τον Guardian.

Η φετινή απονομή των αστεριών Michelin είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνέπεσε με την 125η επέτειο του θρυλικού γαστρονομικού οδηγού. Στο πλαίσιο της δέσμευσης για βιωσιμότητα, απονεμήθηκαν επίσης πέντε νέα Πράσινα αστέρια σε εστιατόρια που ξεχωρίζουν για τις οικολογικές πρακτικές τους.

OMA: The Inspectors’ View on London’s First Greek MICHELIN Star

