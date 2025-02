Μέσι γκολ: Σκοράρει ακόμα και στους -17

Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο, ο Μέσι απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Στο 56ο λεπτό, με μια κίνηση γεμάτη τεχνική και αυτοπεποίθηση, κατέβασε τη μπάλα με το στήθος και με ένα εξαιρετικό σουτ από δύσκολη γωνία, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.

Ούτε οι πολικές θερμοκρασίες των -17 βαθμών Κελσίου δεν στάθηκαν εμπόδιο για τον Μέσι, που απέδειξε πως το ταλέντο του λάμπει σε κάθε περίσταση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

MESSI WITH AN OUTRAGEOUS TOUCH AND WEAK FOOT FINISH TO PUT INTER MIAMI AHEAD IN THE FIRST LEG 😳

(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/W034QaF49C

— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2025