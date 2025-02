Σεξ μετά την εμμηνόπαυση: Η Ναόμι Γουότς έχει μήνυμα για τις γυναίκες

Όταν η Ναόμι Γουότς βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή αλήθεια πως πλησίαζε την εμμηνόπαυση στα 36 της χρόνια, η αγωνία και ο φόβος έγιναν καθημερινότητά της. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτή τη φυσική μετάβαση της ζωής, ενώ η επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά έμοιαζε να απειλείται. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να γίνει μητέρα, αλλά δεν άφησε την εμμηνόπαυση να καθορίσει τη ζωή και την καριέρα της. Αντί να φοβηθεί μήπως χάσει ρόλους στο Χόλιγουντ, αποφάσισε να σπάσει το ταμπού και να μιλήσει ανοιχτά για αυτήν την εμπειρία.

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν το βιβλίο της “Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause”, που όχι μόνο έγινε best-seller στους New York Times, αλλά και έδωσε φωνή σε εκατομμύρια γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ίδια φάση της ζωής τους. Σε συνέντευξή της στο Women’s Weekly, η βραβευμένη ηθοποιός μίλησε για το πώς η κοινωνία έχει περιθωριοποιήσει την εμμηνόπαυση, δημιουργώντας φόβο και στίγμα γύρω από αυτήν. «Το σημαντικό είναι να καταλάβουν οι γυναίκες μέσα από το βιβλίο μου πως η εμμηνόπαυση δεν είναι το τέλος», δήλωσε με έμφαση.

Η Ναόμι Γουότς δεν δίστασε να ανοίξει ακόμα και τη συζήτηση για το σεξ και τις σχέσεις σε αυτή τη φάση της ζωής. Σε ανάρτησή της στο Instagram, αναφέρθηκε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο του βιβλίου που αφορά την περιεμμηνόπαυση, τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις. «Να μιλάτε ανοιχτά, να είστε ειλικρινείς. Το έχω περάσει κι εγώ και ξέρω πόσο αμήχανο μπορεί να είναι όταν βρίσκεσαι σε μια νέα σχέση. Αλλά με προσπάθεια, μπορείς να προσαρμοστείς και να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου», έγραψε.

«Γιατί να μη μιλάμε γι’ αυτό;»

Η Γουότς εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν απέφευγε ακόμα και να προφέρει τη λέξη «εμμηνόπαυση», φοβούμενη ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος της καριέρας της. «Νόμιζα ότι αν το ανέφερα, θα με θεωρούσαν ξεπερασμένη, μη επιθυμητή, περιθωριοποιημένη. Ότι δεν είμαι πια σέξι», παραδέχτηκε. Σήμερα, όμως, βλέπει την πραγματικότητα διαφορετικά και αντιστέκεται στα στερεότυπα. «Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Είμαστε ο μισός πληθυσμός. Όλες οι γυναίκες θα περάσουν από την εμμηνόπαυση. Γιατί, λοιπόν, να μη μιλάμε γι’ αυτό;»

Για την ίδια, η σιωπή γύρω από την εμμηνόπαυση δεν εξυπηρετεί καμία γυναίκα. «Γνωρίζουμε τα συμπτώματα, ξέρουμε ότι μπορεί να κρατήσουν χρόνια, αλλά γιατί δεν υπάρχει περισσότερη στήριξη; Δεν είναι μόνο η φυσιολογική υποστήριξη που χρειαζόμαστε, αλλά και η συναισθηματική. Οπότε, είπα στον εαυτό μου: Αν αυτό το θέμα τρομάζει τους άλλους, κρίμα. Αλλά ίσως, αντί να μου κοστίσει ρόλους, να μου δώσει νέα προοπτική στην καριέρα μου».

Με το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά, η Ναόμι Γουότς βοηθάει να αλλάξει η συζήτηση γύρω από την εμμηνόπαυση, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μια περίοδος παρακμής, αλλά ένα φυσικό κομμάτι της ζωής που αξίζει να το αντιμετωπίζουμε με γνώση, αποδοχή και αυτοπεποίθηση.