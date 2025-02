Παλιοσπύρου ντοκιμαντέρ: «Μερικές φορές η ζωή ξεπερνά και το πιο ακραίο σενάριο»

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο “9:30 – Life can change in an instant” αναδεικνύει την ιστορία της επίθεσης με βιτριόλι που συγκλόνισε την Ελλάδα, με θύμα την Ιωάννα Παλιοσπύρου, στις 20 Μαΐου 2020. Η παραγωγή, υπό την επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου, θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια βαθιά και συναισθηματική ματιά στην εμπειρία της και την πορεία της προς την ανάρρωση.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να εμπνεύσει όσους παρακολουθήσουν την ταινία. Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει συνεντεύξεις με εικαστικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που μεταφέρει την ιστορία της πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. “Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο εγχείρημα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης μαζί με τον παραγωγό μας, τον Κωνσταντίνο Βενετόπουλο. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, φορούσα ακόμα τη μάσκα μου. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας”, δήλωσε.

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην ίδια την επίθεση, τις συνθήκες που την προκάλεσαν και τις έρευνες που ακολούθησαν. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου τονίζει ότι η πραγματικότητα συχνά ξεπερνά τη φαντασία, ενώ η απελπισία και η αίσθηση αδικίας μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αποτρόπαιες πράξεις. “Αναλύουμε όχι μόνο το ίδιο το περιστατικό αλλά και τα βαθύτερα αίτια πίσω από αυτό. Κάποιες φορές, η αλήθεια είναι πιο τρομακτική από κάθε σενάριο. Τα έντονα συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μονοπάτια που δεν θα έπρεπε να διαβεί κανείς”, είπε.

Η επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου 2020 σόκαρε το πανελλήνιο, όταν μια νεαρή γυναίκα, πηγαίνοντας στην εργασία της στην Καλλιθέα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόκλητη επίθεση. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η Ιωάννα Παλιοσπύρου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο, φορώντας ειδική λευκή μάσκα και επιδέσμους, καθώς εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από την αίθουσα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Η δράστιδα, Έφη Κακαράντζουλα, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μέχρι και σήμερα, η Ιωάννα συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της υγείας της.