Στίβεν Κινγκ για Τραμπ: «Είναι προδότης, αγαπάει τον Πούτιν, όπως και ο Μασκ»

Ο Στίβεν Κινγκ, ο διάσημος συγγραφέας τρόμου, επανεμφανίστηκε στο X, επιτιθέμενος με σφοδρότητα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Έλον Μασκ. Παρότι είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από την πλατφόρμα πριν από τρεις μήνες, η επιστροφή του συνοδεύτηκε από ένα αιχμηρό μήνυμα.

“Γύρισα! Σας έλειψα;” έγραψε αρχικά, πριν συνεχίσει με μια οξύτατη επίθεση: “Ήθελα απλώς να πω ότι ο Τραμπ είναι ένας προδότης, που αγαπάει τον Πούτιν, ένας ηλίθιος! Ισχύει το ίδιο για τον Έλον!”.

Ο Κινγκ είχε αποχωρήσει από το X στις 14 Νοεμβρίου 2024, εξηγώντας πως η πλατφόρμα είχε γίνει υπερβολικά τοξική. Στο διάστημα αυτό είχε βρει “καταφύγιο” στο Bluesky, όπου συνέχισε να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι αγνοεί το Σύνταγμα και στηρίζει αυταρχικά καθεστώτα.

Η επιστροφή του στο X συνέπεσε με την παραμονή της κυκλοφορίας της κινηματογραφικής μεταφοράς της ιστορίας του “The Monkey”.

Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!

Goes double for Elon!

— Stephen King (@StephenKing) February 20, 2025