Γυαλιά με εκρηκτικά: Πώς οι Ουκρανοί “παγίδευσαν” Ρώσους

Οι μυστικές υπηρεσίες του ουκρανικού στρατού πραγματοποίησαν μια άκρως απόρρητη επιχείρηση, στοχεύοντας Ρώσους χειριστές drone μέσω μιας πρωτοποριακής μεθόδου δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσε το Politico, η HUR, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, κατόρθωσε να αποκτήσει περίπου 80 ειδικά γυαλιά FPV, τα οποία χρησιμοποιούν οι Ρώσοι χειριστές για τον έλεγχο των drone τους. Αυτά τα γυαλιά δεν ήταν απλά—είχαν υποστεί τροποποίηση, καθώς ενσωματώθηκαν σε αυτά εκρηκτικοί μηχανισμοί, μπαταρίες και πυροκροτητές.

🇺🇦 The Russians are complaining that they received humanitarian aid – FPV drone goggles that explode when turned on. The photo shows explosives planted in the battery compartment. pic.twitter.com/jvqsB6kP4a

— Saint Javelin (@saintjavelin) February 7, 2025