Τραμπ – ΛΟΑΚΙ: Ένταση με την κυβερνήτρια του Μέιν για τους διεμφυλικούς αθλητές

Μια έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβερνήτριας του Μέιν, Τζάνετ Μιλς, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, με αφορμή το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου που αποκλείει διεμφυλικούς αθλητές από τις γυναικείες αθλητικές ομάδες. Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους κυβερνήτες των πολιτειών, πανηγύριζε για το διάταγμα που υπέγραψε στις αρχές Φεβρουαρίου, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια εξαιρετική νίκη». Με ειρωνικό τόνο, απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους, λέγοντας: «Πολλοί Δημοκρατικοί με πολεμούν για το θέμα αυτό. Μια χαρά.» Όταν στράφηκε προς τη Μιλς, τη ρώτησε προκλητικά: «Δεν θα συμμορφωθείτε;». Η απάντηση της κυβερνήτριας ήταν άμεση και ξεκάθαρη: «Θα συμμορφωθώ με τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους.» Ο Τραμπ αντέδρασε αυταρχικά: «Εμείς είμαστε οι ομοσπονδιακοί νόμοι. Καλά θα κάνετε να συμμορφωθείτε, διαφορετικά δεν θα πάρετε καμία ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.» Η Μιλς, ατάραχη, του απάντησε: «Θα τα πούμε στο δικαστήριο.» Ο Τραμπ χαμογέλασε ειρωνικά και ανταπέδωσε: «Πολύ καλά, θα τα πούμε στο δικαστήριο. Ανυπομονώ. Θα είναι εύκολο. Και χαρείτε την μετέπειτα ζωή σας, γιατί δεν νομίζω ότι θα επανεκλεγείτε.»

