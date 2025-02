Τραμπ δασμοί στην Ευρώπη: Πράξη οι απειλές του προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιώντας την απειλή του για προστατευτικά οικονομικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόφασή του, δηλώνοντας ότι οι νέοι δασμοί θα ανέρχονται στο 25% και θα αφορούν αυτοκίνητα και άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. «Έχουμε πάρει την απόφασή μας και θα την ανακοινώσουμε σύντομα. Θα είναι, σε γενικό πλαίσιο, στο 25%, σε αυτοκίνητα και άλλα αγαθά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει εξαπατήσει με διαφορετικό τρόπο από άλλες χώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την ΕΕ για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν δέχονται αμερικανικά προϊόντα (όπως αυτοκίνητα και αγροτικά αγαθά), ενώ οι ΗΠΑ εισάγουν ευρωπαϊκά προϊόντα χωρίς περιορισμούς. «Έχουμε έλλειμμα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λατρεύω τις χώρες της Ευρώπης, μάλλον έχω κάποια έμμεση καταγωγή από εκεί, όμως η ΕΕ δημιουργήθηκε για να καταστρέψει τις ΗΠΑ. Και έκαναν καλή δουλειά. Τώρα όμως πρόεδρος είμαι εγώ», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη συμφωνία με την Ουκρανία, ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στη χώρα. «Όχι, δεν θα δώσω εγγυήσεις. Θα τις δώσει η Ευρώπη, γιατί αυτή είναι γείτονάς τους. Αλλά θα σιγουρέψουμε ότι αυτό θα πάει καλά», δήλωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, σημειώνοντας ότι θα φέρει σημαντικό πλούτο στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει ότι κανείς δεν θα απειλήσει την Ουκρανία. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ρωσική εισβολή προκλήθηκε από την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στη Συμμαχία.

«Το ΝΑΤΟ, ας το ξεχάσει – αυτός ήταν πιθανώς ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε όλο αυτό», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε ποιες παραχωρήσεις θα ήθελε να δει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η απόφαση Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στην ΕΕ αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις που εξάγουν στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η άρνησή του να δεσμευτεί για την ασφάλεια της Ουκρανίας και η απορριπτική στάση του απέναντι στο ΝΑΤΟ, δημιουργούν ανησυχία για το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.

