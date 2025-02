Απελάσεις Τραμπ: Η αυτοκτονία μιας 11χρονης σοκάρει το Τέξας

Η τραγική αυτοκτονία της 11χρονης Jocelynn Rojo Carranza στο Γκέινσβιλ του Τέξας έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, καθώς η οικογένειά της καταγγέλλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από συνομηλίκους της, οι οποίοι την προσέβαλαν λόγω της καταγωγής της. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ η κοινότητα αναζητά απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλειά της. Η Jocelynn βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της στις 3 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για πέντε ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 8 Φεβρουαρίου. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, με εκατοντάδες παρευρισκόμενους να την αποχαιρετούν φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας τη φωτογραφία της.

Η μητέρα της, Marbella Carranza, δήλωσε ότι η κόρη της δεχόταν προσβολές και απειλές στο Gainesville Intermediate School, καθώς ορισμένοι μαθητές την περιγελούσαν για το μεταναστευτικό καθεστώς της οικογένειάς της. «Της έλεγαν ότι θα καλέσουν τις αρχές για να μας απελάσουν και ότι θα μείνει μόνη της», ανέφερε η μητέρα της, εκφράζοντας την αγωνία της για το πώς η κόρη της διαχειριζόταν αυτή την κατάσταση.

