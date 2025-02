Τζιν Χάκμαν: Νεκρός ο θρυλικός σταρ του Χόλιγουντ και η σύζυγός του

Ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τζιν Χάκμαν, και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και τους αμέτρητους θαυμαστές τους. Το ζευγάρι, που μοιραζόταν τη ζωή του από το 1991, εντοπίστηκε στο σπίτι του από τις αρχές, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι συνθήκες του θανάτου τους παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές της Σάντα Φε διεξάγουν έρευνα για να αποσαφηνίσουν τα αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάκμαν και η σύζυγός του ζούσαν απομονωμένα τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας την ηρεμία της αμερικανικής νοτιοδυτικής ερήμου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Χάκμαν, που είχε γιορτάσει τα 95α γενέθλιά του τον Ιανουάριο, υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Με καριέρα που διήρκεσε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ταλαντούχους και πολυβραβευμένους ηθοποιούς της γενιάς του. Κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ, για τις ταινίες “Ο άνθρωπος από τη Γαλλία” (1971) και “Οι ασυγχώρητοι” (1992), ενώ η υποκριτική του γκάμα απλωνόταν από το δράμα μέχρι την κωμωδία και τις ταινίες δράσης. Η κινηματογραφική του πορεία σημαδεύτηκε από εμβληματικούς ρόλους, όπως αυτός του Λεξ Λούθορ στις ταινίες “Σούπερμαν”, αλλά και οι πρωταγωνιστικές του εμφανίσεις στις “Μπόνι και Κλάιντ” (1967), “Η συνομιλία” (1974), “Πιάστε τον κοντό” (1995) και “Οικογένεια Τενενμπάουμ” (2001). Παρά το γεγονός ότι είχε φανατικούς θαυμαστές, ο ίδιος αντιμετώπιζε πάντα με επιφυλακτικότητα τη φήμη και την προβολή, προτιμώντας να παραμένει αφοσιωμένος στην τέχνη του.

Το 2004 ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αποχώρησή του από την υποκριτική, επικαλούμενος το αυξημένο στρες και προβλήματα υγείας. Μετά την αποχώρησή του, αφοσιώθηκε στο γράψιμο, συγγράφοντας αρκετά βιβλία, ενώ ζούσε μακριά από τα κινηματογραφικά στούντιο, απολαμβάνοντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Παρά τις σποραδικές δημόσιες εμφανίσεις του, το 2023 απαθανατίστηκε σε σπάνιες φωτογραφίες να απολαμβάνει ένα γεύμα με τη σύζυγό του, φανερά γερασμένος, αλλά με την ίδια διακριτική γοητεία που χαρακτήριζε πάντα την παρουσία του. Η απώλεια του Χάκμαν σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για το κλασικό Χόλιγουντ, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη από αξέχαστες ερμηνείες και ταινίες που παραμένουν σημείο αναφοράς στον κινηματογράφο.

