Ιταλία γυναικοκτονίες: Δύο φοιτήτριες δολοφονήθηκαν άγρια μέσα σε 48 ώρες

Με αγανάκτηση και θλίψη αντιδρά η ιταλική κοινωνία στις δύο νέες φρικτές γυναικοκτονίες που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις δύο ημερών, ανεβάζοντας στους 11 τους φόνους γυναικών από την αρχή του 2025. Η Ιταλία συγκλονίζεται για άλλη μια φορά, με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους και τις αρχές πανεπιστημίων και πολιτικά πρόσωπα να ζητούν «πολιτιστική εξέγερση» απέναντι στη συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών. Η 22χρονη Σάρα Καμπανέλα, φοιτήτρια Βιοϊατρικής, δέχθηκε δολοφονική επίθεση το απόγευμα της Δευτέρας σε στάση λεωφορείου στη Μεσσήνη της Σικελίας. Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Δράστης φέρεται να είναι ο 27χρονος συμφοιτητής της Στέφανο Αρτζεντίνο, ο οποίος συνελήφθη αργότερα και ομολόγησε το έγκλημα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Αρτζεντίνο την παρενοχλούσε επίμονα και κατ’ επανάληψη τα τελευταία δύο χρόνια.

Μόλις 48 ώρες αργότερα, ακόμη ένα φρικτό έγκλημα έρχεται στο φως. Η Ιλάρια Σούλα, επίσης 22 ετών, φοιτήτρια στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δασική περιοχή έξω από την πρωτεύουσα. Είχε εξαφανιστεί από τις 23 Μαρτίου και έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Υπό κράτηση βρίσκεται ο πρώην σύντροφός της, Μαρκ Σάμσον, ο οποίος ανακρίνεται για τη δολοφονία και την απόκρυψη του πτώματος. Η κοινωνία δεν έμεινε σιωπηλή. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ρώμη, Μεσσήνη, Μπολόνια και άλλες πόλεις της Ιταλίας, με πανεπιστήμια, φεμινιστικές οργανώσεις και απλούς πολίτες να συμμετέχουν ζητώντας άμεση και ουσιαστική δράση. «Οι φοιτητές μας είναι εξοργισμένοι από αυτήν την πολλοστή γυναικοκτονία», δήλωσε η πρύτανης του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης, Τζιοβάννα Σπατάρι, ενώ ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε προς τιμήν της Καμπανέλα. Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα, Αντονέλα Πολιμένι, έκανε λόγο για «αποτρόπαιη, βάναυση γυναικοκτονία» που αφήνει την ακαδημαϊκή κοινότητα άφωνη και συντετριμμένη.

Μόνο το 2024, καταγράφηκαν 113 γυναικοκτονίες στην Ιταλία, με τις 99 εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί από συντρόφους ή συγγενείς των θυμάτων. Τα νέα εγκλήματα έχουν αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο και την πολιτική πίεση για αλλαγή. Η Μάρα Καρφάνια, γραμματέας του κόμματος «Εμείς οι Μετριοπαθείς», κάλεσε σε «πολιτιστική εξέγερση» λέγοντας πως, παρά τη θεσμική πρόοδο, «η ιταλική κοινωνία δεν έχει καταφέρει να εξελιχθεί πολιτισμικά με την ίδια ταχύτητα».

Τον Μάρτιο του 2025, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε νόμο που για πρώτη φορά εισάγει τον νομικό όρο «γυναικοκτονία», προβλέποντας ισόβια κάθειρξη για τους δράστες. Παράλληλα αυξήθηκαν οι ποινές για εγκλήματα όπως καταδίωξη, σεξουαλική κακοποίηση και «revenge porn». Ο νόμος ήρθε ως απάντηση στη μαζική κινητοποίηση που ακολούθησε τη δολοφονία της 22χρονης Τζούλια Κετσετίν, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην φίλο της τον Νοέμβριο του 2023. Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησαν άμεσα την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και την εισαγωγή μαθημάτων ισότητας και σεβασμού στα σχολεία. Όπως ανέφεραν, «χρειάζεται μια αποφασιστική αλλαγή, ξεκινώντας από την παιδεία και τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο αυτή τη συνεχιζόμενη σφαγή γυναικών».

Ilaria Sula è stata ritrovata in un dirupo, chiuso in una valigia come un rifiuto da smaltire. L’autopsia non lascia dubbi: colpita da tre coltellate al collo inferte con ferocia dall’ex fidanzato, Mark Antony Samson, un 23enne filippino nato in Italia https://t.co/z2V5TvQmRV

