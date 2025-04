Βαλ Κίλμερ – Τζιμ Κάρεϊ: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του ηθοποιού

Η είδηση του θανάτου του Βαλ Κίλμερ, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 65 ετών, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και βύθισε στο πένθος όσους τον γνώρισαν από κοντά. Ανάμεσά τους και ο Τζιμ Κάρεϊ, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς συνεργάτες του, που μίλησε δημόσια για τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του με λόγια αγάπης, σεβασμού και θαυμασμού.

«Μας άφησε μια αξιοζήλευτη κληρονομιά από αξέχαστες ερμηνείες», δήλωσε συγκινημένος ο Κάρεϊ στη New York Post, προσθέτοντας πως ο Βαλ Κίλμερ ήταν ένας καλλιτέχνης με βαθύ ανθρώπινο μεγαλείο και ανεξάντλητο ταλέντο. Θυμήθηκε τη γενναιότητά του, τον αξιοθαύμαστο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, και τόνισε ότι η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό, αλλά και ένα λαμπρό αποτύπωμα στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ο Τζιμ Κάρεϊ δεν παρέλειψε να εκφράσει τη βαθιά του συμπαράσταση στην οικογένεια του εκλιπόντος, δηλώνοντας ότι στέλνει άπειρη αγάπη και δύναμη στους ανθρώπους που άφησε πίσω ο Βαλ, σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή.

