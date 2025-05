Σενάρια στην Αθήνα: Επιστρέφει το Εργαστήριο του Athens Film Office

Από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου το “The Owl” επανέρχεται δυναμικά στην Αθήνα για να υποδεχθεί ορισμένους από τους καλύτερους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες σεναριογράφους. Το δημιουργικό εργαστήριο, που διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων μέσω του Athens Film Office της Αναπτυξιακής Αθήνας, «άνοιξε» την Τετάρτη 30 Απριλίου και για τους επόμενους δύο μήνες τις αιτήσεις του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένα σενάριο για μία ταινία μεγάλου μήκους ή ένα σενάριο για τηλεοπτική σειρά (πιλότο) στα αγγλικά μέσω της πλατφόρμας Coverfly, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 16 θέσεις του προγράμματος.

Το εργαστήριο έχει στόχο να ενισχύσει έμπρακτα τη δημιουργική κοινότητα του οπτικοακουστικού κλάδου και να προωθήσει την Αθήνα ως διεθνή προορισμό για την ανάπτυξη και παραγωγή περιεχομένου. Συνολικά 16 σεναριογράφοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο “The Owl” με την υποστήριξη καταξιωμένων καθηγητών και μεντόρων της διεθνούς σκηνής.

Σε δήλωσή του, με αφορμή την έναρξη των αιτήσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε:

«Το “The Owl” εξελίσσεται σταδιακά σε σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες της σεναριογραφίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Αθήνας ως ανερχόμενο hub δημιουργίας για τον διεθνή οπτικοακουστικό χάρτη. Είμαστε περήφανοι που η πόλη μας γίνεται και φέτος τόπος συνεργασίας και καλλιτεχνικής συνάντησης ανάμεσα σε ταλαντούχους δημιουργούς από κάθε σημείο του κόσμου».

Δυνατές συμμετοχές από τον διεθνή οπτικοακουστικό χώρο

Το πρόγραμμα καθοδηγείται από δύο εξαιρετικούς καθηγητές: τον Scott Myers, Associate Professor του Screenwriting στο DePaul University School of Cinematic Arts στο Σικάγο και την Elina Fessa, script consultant, σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα, οι οποίοι θα ηγηθούν του ακαδημαϊκού σκέλους του εργαστηρίου, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και θεωρητικά εργαλεία υψηλού επιπέδου.

Δίπλα τους, μια δυναμική ομάδα διεθνών mentors από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης θα πλαισιώσει τους συμμετέχοντες, προσφέροντας πρακτικές γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία: ο Brendan Fitzgerald, CEO των Secuoya Studios, η Isabelle Degeorges, President της Gaumont Television France, η Maria Kivinen, Sales Manager του YLE, The Finnish Broadcasting Company, ο Larry Bass, CEO της Shinawill, ιδρυτής και executive producer, ο Michael Colleary, σεναριογράφος, παραγωγός και σύμβουλος (FACE OFF, LARA CROFT: TOMB RAIDER), ο Matti Halonen, CEO και Executive Producer της Wolfberry Film Company Ltd, ο Brendan Foley, Head Writer και Executive Producer (SHERLOCK & DAUGHTER), η Shelly Goldstein, συγγραφέας και performer, η Julia Berg, παραγωγός και σκηνοθέτιδα, ο Marc Lorber, Executive Producer στο The Art of Co Production και πρώην SVP της Lionsgate, η Tina Gharavi, διδάκτωρ σεναριογραφίας (QUEEN CLEOPATRA, VIRGINIA WOLF’S NIGHT & DAY), και ο Kjartan Thor Thordarson, CEO της Sagafilm Nordic.

Μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης, δημιουργικών εργασιών και ανταλλαγής εμπειριών, ταλαντούχοι σεναριογράφοι που αναζητούν την «επόμενη μεγάλη ιστορία» θα μπορέσουν να δουλέψουν τα σενάριά τους με την υποστήριξη κορυφαίων στελεχών της διεθνούς οπτικοακουστικής βιομηχανίας, με στόχο την ανάπτυξη και προώθησή τους προς την παραγωγή.

Η φετινή – 2025 – διοργάνωση θα κορυφωθεί με το διήμερο “The Owl Industry Days”, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους σε παραγωγούς, decision-makers και επαγγελματίες της βιομηχανίας, μέσα από B2B συναντήσεις, πάνελ και συνεδρίες δικτύωσης.

Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου 2025.