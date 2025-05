ΗΠΑ: Η στιγμή που οπαδός σε αγώνα μπέιζμπολ έπεσε από 6,5 μέτρα ύψος πανηγυρίζοντας

Μια σκηνή που κόβει την ανάσα εκτυλίχθηκε στις εξέδρες γηπέδου μπέιζμπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας 20χρονος οπαδός των Pittsburgh Pirates κατέληξε να πέσει στο κενό από ύψος σχεδόν 6,5 μέτρων, κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την ομάδα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Απριλίου, στον αγώνα μεταξύ Pittsburgh Pirates και Chicago Cubs, με το όνομα του νεαρού να γίνεται γνωστό ως Kavan Markwood. Το βίντεο που τράβηξαν παρευρισκόμενοι καταγράφει τη στιγμή που ο ενθουσιασμένος φίλαθλος, καθισμένος στην πρώτη σειρά των κερκίδων, επιχειρεί ένα άλμα προς τα εμπρός, χάνοντας την ισορροπία του και καταλήγοντας στο κενό.

Το βίντεο, το οποίο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκάλεσε σοκ και ανησυχία για την τύχη του νεαρού, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες αναφορές των γιατρών έκαναν λόγο για σοβαρά κατάγματα στον αυχένα, την πλάτη και την κλείδα, με την κατάστασή του να θεωρείται αρχικά κρίσιμη.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ήρθαν ευχάριστες ειδήσεις: σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό, ο 20χρονος παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση και πλέον έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Η ανάρρωσή του χαρακτηρίστηκε από τους γιατρούς ως «θαυμαστή», δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

