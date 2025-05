Ολυμπιακός Champions League: Χρυσάφι στα ταμεία του Πειραιά

Μετά από μια πενταετία μακριά από τα «σαλόνια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός επιστρέφει εκεί που ανήκει. Η πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, χάρη στη νίκη της με 2-1 επί της Άρσεναλ, χάρισε στους Πειραιώτες ένα δώρο ανεκτίμητο: απευθείας εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης της περιόδου 2025/26! Ο δρόμος του Ολυμπιακού προς τα ευρωπαϊκά γήπεδα δεν θα περάσει από προκριματικά, κάνοντας το φετινό καλοκαίρι ασυνήθιστα ήρεμο για το ελληνικό κλαμπ. Με τον ευρωπαϊκό στόχο ήδη κατοχυρωμένο, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να σχεδιάσουν σε ηρεμία την προετοιμασία τους, δίνοντας έμφαση σε ενίσχυση, συνοχή και στρατηγική – όχι σε αγχωτικούς αγώνες Ιουλίου.Η συμμετοχή τους εξασφαλίζει θέση στο νέο φορμάτ της League Phase, που εγκαινιάζει η UEFA τη σεζόν 2025/26 και περιλαμβάνει 36 ομάδες σε ένα ενιαίο ταμπλό. Εκεί όπου κρίνονται όλα σε διάρκεια, βάθος και συνέπεια.

Η φάση των αγώνων της League Phase θα ξεκινήσει το τριήμερο 16–18 Σεπτεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2026, με συνολικά 8 παιχνίδια για κάθε ομάδα. Τα νοκ-άουτ ξεκινούν τον Φεβρουάριο, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου, στην επιβλητική «Puskás Aréna» της Βουδαπέστης. Με την είσοδο στη League Phase, ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει άμεσα ένα οικονομικό μπόνους τουλάχιστον 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό που αυξάνεται με κάθε νίκη ή ισοπαλία, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η θέση στη βαθμολογία μετά το τέλος των 8 αγώνων. Ενδεικτικά, η Σλόβαν Μπρατισλάβας της φετινής περιόδου, αν και δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε βαθμό, εξασφάλισε συνολικά 22 εκατ. ευρώ, δείχνοντας τις τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης ακόμα και για ομάδες με μετρημένες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Ο Ολυμπιακός, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 19,5 εκατ. ευρώ από τη φετινή του πορεία μέχρι τους «16» του Conference League, έχει την ευκαιρία να εξισορροπήσει –και να ξεπεράσει– τα φετινά έσοδα από τον Σεπτέμβριο.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Πειραιώτες θα τοποθετηθούν στο 3ο pot δυναμικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι θα κληρωθούν με δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα pot – ακόμα και από το ίδιο το δικό τους. Ο νέος μηχανισμός της League Phase δεν περιλαμβάνει παραδοσιακούς ομίλους, αλλά έναν μεγάλο πίνακα κατάταξης 36 ομάδων. Οι οκτώ αγωνιστικές προσφέρουν μεγάλη ποικιλία αντιπάλων – και πολλές προκλήσεις.

Η είδηση της απευθείας πρόκρισης στον νέο «μαραθώνιο» του Champions League δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ή αγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι συμβολική για την ταυτότητα του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στον χάρτη των μεγάλων, στην πραγματικότητα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της ηπείρου. Το φθινόπωρο του 2025, τα φώτα θα ανάψουν και ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί. Με νέο προφίλ, μεγαλύτερη εμπειρία και ξεκάθαρη φιλοδοξία. Γιατί, τελικά, δεν είναι λίγο να λες: “είμαι μέσα στους 36 καλύτερους της Ευρώπης”.

