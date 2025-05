Φάουτσι, πειράματα σε σκύλους: Ο Τραμπ κλείνει το τελευταίο εργαστήριο του NIH

Σε ένα βήμα που χαιρετίστηκε από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων ως «ιστορική νίκη», το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH) ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο του τελευταίου εργαστηρίου του όπου, σύμφωνα με καταγγελίες, πραγματοποιούνταν για χρόνια απάνθρωπα και θανατηφόρα πειράματα σε σκύλους ράτσας μπιγκλ. Οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους αυτούς πυροδότησαν διεθνή κατακραυγή, προκαλώντας έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Οργανώσεις όπως η White Coat Waste (WCW) ανέφεραν ότι στο εν λόγω εργαστήριο, περισσότερα από 2.000 σκυλιά είχαν εκτεθεί σε βακτήρια που προκαλούν πνευμονία, οδηγούμενα σε παρατεταμένη αγωνία. «Τους άφηναν να υποφέρουν μέχρι και 96 ώρες. Όσοι δεν πέθαιναν, θανατώνονταν στο τέλος του πειράματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της WCW, Τζάστιν Γκούντμαν.

Ο διευθυντής του NIH, Τζέι Μπατατσάρια, επιβεβαίωσε ότι «τερματίστηκαν όλα τα πειράματα με μπιγκλ στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου», ενώ, με κάποια δόση ειρωνείας, αποκάλυψε ότι έλαβε λουλούδια από την οργάνωση PETA για την απόφαση αυτή. Η ενέργεια εντάσσεται σε μια νέα πολιτική του NIH, που δίνει έμφαση στη μετάβαση από τα ζωικά μοντέλα έρευνας σε εναλλακτικές τεχνολογίες βασισμένες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η υπόθεση έλαβε εφιαλτικές διαστάσεις το 2021, όταν η WCW αποκάλυψε ότι το NIAID – το Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων του NIH, υπό τη διεύθυνση του δρ. Άντονι Φάουτσι – είχε χρηματοδοτήσει με περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια πειράματα σε σκυλιά.

Μεταξύ αυτών:

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν κύμα πολιτικής πίεσης. 24 μέλη του Κογκρέσου απέστειλαν διακομματική επιστολή στον Φάουτσι, ζητώντας διαφάνεια για τη χρηματοδότηση των πειραμάτων. Το NIAID υπεραμύνθηκε των πρακτικών του, επικαλούμενο υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και κτηνιατρικής εποπτείας, ενώ αρνήθηκε ότι χρηματοδότησε συγκεκριμένα πειράματα στην Τυνησία — θέση που επιβεβαιώθηκε και από διόρθωση του επιστημονικού περιοδικού που τα είχε παρουσιάσει. Ωστόσο, το NIAID παραδέχθηκε ότι στήριξε οικονομικά διαφορετικό πείραμα στην Τυνησία, στο οποίο 12 μπιγκλ εμβολιάστηκαν κατά της λεϊσμανίασης και αφέθηκαν σε περιοχή υψηλής έκθεσης σε σκνίπες, για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Το NIH διευκρίνισε ότι ο δρ. Φάουτσι δεν εγκρίνει προσωπικά τις επιχορηγήσεις, αλλά συμμετέχει συλλογικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω γνωμοδοτικών συμβουλίων. Ο ίδιος ο Φάουτσι, στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 2023, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς και παρανοϊκές» επιθέσεις από την αμερικανική ακροδεξιά.

Παρότι το NIH έκλεισε το τελευταίο in-house εργαστήριο πειραμάτων σε σκύλους υπό την εποπτεία του, η WCW προειδοποιεί ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει. Όπως δήλωσε ο Γκούντμαν, «υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες εργαστήρια που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση – όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια, ιδιωτικά κέντρα και ακόμα και στην Κίνα». Η WCW ζητά τώρα την επέκταση της πολιτικής κατάργησης των πειραμάτων σε ζώα σε ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας χρηματοδότησης, με στόχο την πλήρη εξάλειψη αυτών των πρακτικών από την αμερικανική και διεθνή βιοϊατρική έρευνα. «Αυτό που πετύχαμε είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά δεν αρκεί. Το επόμενο είναι να εξάγουμε αυτή τη νίκη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι κρατικοί πόροι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ ξανά για βασανισμούς ζώων στο όνομα της επιστήμης», κατέληξε ο Γκούντμαν.

Anthony Fauci abused dogs, @SecKennedy & @DrJBhattacharya put an end to it.

Fauci needs to stand before The Hague & face crimes against humanity.pic.twitter.com/W4nINe0PKs

— Bryce Lipscomb 🇺🇸 (@BryceMLipscomb) May 7, 2025