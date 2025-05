Ινδία – Πακιστάν: Πέντε ινδικά μαχητικά καταρρίφθηκαν σε μια «ιστορική» αερομαχία

Μία από τις μεγαλύτερες σε ένταση και διάρκεια αερομαχίες των τελευταίων δεκαετιών φέρεται να εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από το διαφιλονικούμενο Κασμίρ, μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν και της Ινδίας. Σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στο CNN, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως μία από τις «πλέον εκτεταμένες στην πρόσφατη αεροπορική ιστορία», με τη συμμετοχή 125 μαχητικών αεροσκαφών από τις δύο πλευρές. Όπως δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, καταρρίφθηκαν πέντε ινδικά μαχητικά αεροσκάφη – τρία Rafale, ένα Sukhoi-30 και ένα MiG-29 – ενώ καταστράφηκαν και δώδεκα ινδικά drones. Η αερομαχία εκτυλίχθηκε στο πλαίσιο της ινδικής επιχείρησης «Sindoor», με τις δύο πολεμικές αεροπορίες να επιχειρούν αποκλειστικά εντός του εναέριου χώρου τους, χωρίς να υπάρξει παραβίαση συνόρων, γεγονός που αποδίδεται στην επιθυμία αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης μετά το περιστατικό του 2019.

BIG: Pakistan-India fighter jet “dog fight” was one of largest and longest in recent aviation history, CNN reports.

A total of 125 fighter jets battled for over an hour, with neither side leaving its own airspace.

The missile exchanges were happening at distances sometimes… pic.twitter.com/XqXp3c2wnL

— Clash Report (@clashreport) May 8, 2025