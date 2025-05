Met Gala Χέιλι Μπίμπερ: Η 28χρονη «βούτηξε» στο παγόνερο

Πριν μαγνητίσει τα φλας στο φετινό Met Gala με την αψεγάδιαστη εμφάνισή της, η Χέιλι Μπίμπερ φρόντισε να περιποιηθεί την επιδερμίδα της… με έναν τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος.

Η 28χρονη σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακόλουθούς της στο TikTok ένα σύντομο βίντεο από την εντατική beauty προετοιμασία που ακολούθησε στο σπίτι, λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά της 5ης Μαΐου.

Στο viral κλιπ, η Χέιλι φαίνεται να ξεκινά με ένα δραστικό και αναζωογονητικό τελετουργικό: βυθίζει ολόκληρο το πρόσωπό της σε ένα μπολ γεμάτο με παγάκια, αφήνοντάς το μέσα για μερικά δευτερόλεπτα. «Λουτρό πάγου για το πρόσωπο», σημείωσε επάνω στο βίντεο, αποκαλύπτοντας το πρώτο μυστικό για φρέσκια και σφριγηλή όψη.

Στη συνέχεια, εφαρμόζει ενυδατική κρέμα και sheet mask, ολοκληρώνοντας την καθημερινή της skincare ρουτίνα με προϊόντα που προφανώς εμπιστεύεται απόλυτα. «Πώς περιποιήθηκα την επιδερμίδα μου στο σπίτι πριν από το Met Gala», έγραψε, κάνοντας τους θαυμαστές της να σχολιάζουν με ενθουσιασμό την απλότητα – αλλά και την αποτελεσματικότητα – της ρουτίνας της.

how I prepped my skin at home ahead of the Met Gala 🪽

