Αλεξιπτωτιστής πλαγιάς στην Κίνα παρασύρθηκε από τους ανέμους σε υψόμετρο 8.000 μέτρων (vid)

Απίστευτη περιπέτεια βίωσε ένας αλεξιπτωτιστής πλαγιάς στην Κίνα όταν τον παρέσυραν οι άνεμοι με αποτέλεσμα να βρεθεί σε υψόμετρο 8.000 μέτρων πάνω από το έδαφος σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασίες υπό το μηδέν και οριακό οξυγόνο. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο αλεξιπτωτιστής Λιού Γκε φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο του αλεξιπτώτου του λίγα λεπτά μετά την απογείωση του από ύψος 3.000 μέτρων στα βουνά Κίλιαν στην Κίνα. Λόγω των ανέμων ο Κινέζος αλεξιπτωτιστής βρέθηκε πάνω από τα σύννεφα με τον ίδιο να προσπαθεί να χειριστεί το αλεξίπτωτο πλαγιάς ενώ ο ίδιος έχει καλυφθεί από πάγο. «Μπορούσα να αντιληφθώ την απουσία οξυγόνου και τα χέρια μου είχαν παγώσει αλλά συνέχισα να επικοινωνώ με την ομάδα μου» δήλωσε ο ίδιος στους Global Times. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα ύψη που βρέθηκε η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και τους -40 βαθμούς Κελσίου και τα επίπεδα οξυγόνου να πέσουν σε επικίνδυνα επίπεδα.

Για καλή του τύχη κατάφερε να μη χάσει σε καμία στιγμή τις αισθήσεις του και έτσι κατάφερε λίγα λεπτά αργότερα να προσγειωθεί με ασφάλεια. Η επικίνδυνη πτήση του, όμως, του προκάλεσε κρυοπαγήματα και έφερε τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο οι αρχές της Κίνας ξεκίνησαν έρευνα για την πτήση του Γκε καθώς οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε πάρει άδεια γι’ αυτή.

NEW: Chinese paraglider nearly froze to de*th after being pulled 5 miles up into an icy cloud vortex

Liu Ge was paragliding over the Qilian Mountains in northern China when he lost control

“I felt oxygen deficiency and my hands were freezing… But I kept communicating via the… pic.twitter.com/EDczIhTxlh

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 27, 2025