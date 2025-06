Η σιωπηλή αυλαία της υπόθεσης Μαντλίν ΜακΚαν

Χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς ανακοινώσεις ολοκληρώθηκε η τελευταία έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, της τρίχρονης Βρετανίδας που χάθηκε από τουριστικό συγκρότημα στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας το 2007. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ερευνών και θεωριών, οι αστυνομικές αρχές –αυτή τη φορά υπό γερμανική ηγεσία– αποχώρησαν σιωπηλά από την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Στην πόλη που έχει ταυτιστεί διεθνώς με την υπόθεση, η κόπωση είναι εμφανής. Οι κάτοικοι σπάνια αναφέρονται πια στο συμβάν, το οποίο, παρά την παγκόσμια προσοχή που προσέλκυσε, βύθισε τον τόπο σε χρόνια αρνητικής δημοσιότητας και οικονομικής κάμψης. Παρά την πάροδο του χρόνου, η σκιά της Μαντλίν εξακολουθεί να πλανάται πάνω από την Πράια ντα Λουζ, ενισχυμένη από ντοκιμαντέρ, τουρίστες «true crime» και την ανεξάντλητη έλξη της υπόθεσης.

Ορισμένοι επισκέπτες φωτογραφίζονται μπροστά στο διαμέρισμα του Ocean Club, όπου χάθηκε η μικρή, ή γευματίζουν στο εστιατόριο τάπας του συγκροτήματος, όπου βρίσκονταν οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, τη μοιραία βραδιά. Δύο Βρετανίδες, η Τζοάν Σέπαρντ και η Τζέιν Θορπ, παραδέχθηκαν ότι επισκέφθηκαν το σημείο από προσωπικό ενδιαφέρον. «Ήθελα να δω τον χώρο, να κατανοήσω τα πιθανά δρομολόγια», είπε η Σέπαρντ. Παρακολούθησαν ακόμη και την έρευνα της αστυνομίας σε γειτονική περιοχή, ελπίζοντας σε μια απάντηση.

