Νικόλ Κίντμαν: Θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Girls and Their Horses»

Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την εκτελεστική παραγωγή στη νέα τηλεοπτική σειρά Girls and Their Horses, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ελάιζα Τζέιν Μπρέιζερ. Η σειρά διαδραματίζεται στο ειδυλλιακό, αλλά σκοτεινό σκηνικό του Ράντσο Σάντα Φε στην Καλιφόρνια, ακολουθώντας τη ζωή της οικογένειας Πάρκερ, καθώς οι κόρες της μπαίνουν στον ανταγωνιστικό και άκρως ελιτίστικο κόσμο της ιππασίας.

Η 58χρονη σταρ θα ενσαρκώσει τον ρόλο της μητριαρχικής φιγούρας της οικογένειας, ενώ η ιστορία ξεδιπλώνει σταδιακά ένα πλέγμα από ψέματα, πάθη και εύθραυστες ισορροπίες, που διαλύονται όταν ένα μυστηριώδες έγκλημα ταράζει την κοινότητα του ράντσου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety, η σειρά αναπτύσσεται από την Legendary Television και τα Amazon MGM Studios, με στόχο να προβληθεί στο Prime Video.

Τη δημιουργική ηγεσία της σειράς αναλαμβάνει η Τζένα Λάμια, γνωστή για τις επιτυχημένες τηλεοπτικές προσαρμογές λογοτεχνικών έργων. Πρόσφατα, συνεργάστηκε ξανά με την Κίντμαν για τη σειρά The Perfect Couple του Netflix, ενώ η βραβευμένη ηθοποιός έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη μεταφορά βιβλίων στη μικρή οθόνη με σειρές όπως Big Little Lies και Nine Perfect Strangers.