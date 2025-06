Ο Τομ Κρουζ στο βιβλίο Γκίνες: 16 άλματα με φλεγόμενο αλεξίπτωτο για το «Mission: Impossible – The Final Reckoning»

Ακόμη μία εντυπωσιακή – και κυριολεκτικά φλεγόμενη – προσθήκη στο βιογραφικό του Τομ Κρουζ καταγράφηκε επίσημα στα βιβλία των Ρεκόρ Γκίνες. Ο 61χρονος σταρ του Χόλιγουντ μπήκε στο Guinness World Records για την εκτέλεση 16 άλματων από ελικόπτερο με αλεξίπτωτο που είχε εμποτιστεί με καύσιμη ύλη και είχε αναφλεγεί, στο πλαίσιο γυρισμάτων της νέας ταινίας «Mission: Impossible – The Final Reckoning» (2025). Η παράτολμη σκηνή γυρίστηκε στα επιβλητικά βουνά Ντράκενσμπεργκ της Νότιας Αφρικής. Ο Κρουζ ανέβηκε σε υψόμετρο άνω των 75.000 ποδιών, πριν πραγματοποιήσει κάθε φορά το εντυπωσιακό άλμα, φορώντας το ειδικά προετοιμασμένο – και φλεγόμενο – αλεξίπτωτο. Κατά την πτώση του, αποκολλούσε το καμένο κύριο αλεξίπτωτο και άνοιγε το εφεδρικό, προσγειωνόμενος με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό του Guinness World Records, «κανένας άλλος ηθοποιός ή κασκαντέρ δεν έχει πλησιάσει καν αυτόν τον αριθμό πτώσεων που αψηφούν τον θάνατο». Ο αρχισυντάκτης του οργανισμού, Κρεγκ Γκλέντεϊ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Τομ δεν παίζει απλώς ήρωες δράσης – είναι ο ίδιος ήρωας δράσης! Η αφοσίωσή του στην αυθεντικότητα ξεπερνά τα όρια του σινεμά και είναι τιμή μας να αναγνωρίσουμε αυτή την ατρόμητη επίδοση».

🤯Tom Cruise enters the Guinness World Records for his insane stunt

While filming Mission: Impossible – Dead Reckoning, he jumped with a burning parachute.

To get the perfect shot, the actor did 16 takes — once again proving he’s an absolute madman. pic.twitter.com/TsvvlYgYwF

— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2025